https://1prime.ru/20241009/kurs-852086304.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 октября - 09.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,59 копейки, до 13,6869 рубля, курс доллара - на 84,04 копейки, до 96,9483 рубля, курс | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:48+0300
2024-10-09T17:48+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,59 копейки, до 13,6869 рубля, курс доллара - на 84,04 копейки, до 96,9483 рубля, курс евро - на 72,84 копейки, до 106,4175 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, россия, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, курсы валют, РОССИЯ, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 10 октября
ЦБ: курс юаня на 10 октября - 13,69 руб, доллара - 96,95 руб, евро - 106,42 руб
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 10,59 копейки, до 13,6869 рубля, курс доллара - на 84,04 копейки, до 96,9483 рубля, курс евро - на 72,84 копейки, до 106,4175 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту