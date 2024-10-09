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Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на наркотики
Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на наркотики - 09.10.2024, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на наркотики
Военные медики, оказывающие помощь пострадавшим солдатам украинской армии, специально подсаживают их на наркотики, рассказал пленный солдат Артем Кабанов из... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T08:21+0300
2024-10-09T08:21+0300
2024-10-09T08:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Военные медики, оказывающие помощь пострадавшим солдатам украинской армии, специально подсаживают их на наркотики, рассказал пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ."У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через "Новую Почту", и получали этот амфетамин. Процентов 30% (в рядах военных ВСУ - прим. ред.) - 100% (употребляли наркотик – прим. ред.)", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что таким образом солдаты поддерживают "бодрость".При этом первую дозу врачи предлагают попробовать бесплатно, однако вскоре у пациентов проходит этап привыкания и развивается сильная зависимость. По словам Кабанова, многие украинские военные получают наркотик в специальных посылках. Он также подтвердил, что употреблял его вместе со сослуживцами во время выполнения задания командования.
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всу, наркотики, украина, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, наркотики, УКРАИНА, пленные
Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на наркотики
Пленный Кабанов: медики ВСУ подсаживают на наркотики бесплатным амфетамином
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Военные медики, оказывающие помощь пострадавшим солдатам украинской армии, специально подсаживают их на наркотики, рассказал пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через "Новую Почту", и получали этот амфетамин. Процентов 30% (в рядах военных ВСУ - прим. ред.) - 100% (употребляли наркотик – прим. ред.)", - объяснил украинский военный. Он также добавил, что таким образом солдаты поддерживают "бодрость".
При этом первую дозу врачи предлагают попробовать бесплатно, однако вскоре у пациентов проходит этап привыкания и развивается сильная зависимость. По словам Кабанова, многие украинские военные получают наркотик в специальных посылках. Он также подтвердил, что употреблял его вместе со сослуживцами во время выполнения задания командования.
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