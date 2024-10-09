https://1prime.ru/20241009/neft-852066892.html

Нефтяные принцы идут ва-банк: готовы ли саудиты обрушить нефть до $50

Нефтяные принцы идут ва-банк: готовы ли саудиты обрушить нефть до $50 - 09.10.2024, ПРАЙМ

Нефтяные принцы идут ва-банк: готовы ли саудиты обрушить нефть до $50

Саудовская Аравия предупредила остальных членов ОПЕК+, что цены на нефть могут "резко упасть", если отдельные страны не выполнят условия по сокращению добычи... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T04:04+0300

2024-10-09T04:04+0300

2024-10-09T04:04+0300

статья

нефть

российская нефть

саудовская аравия

экспортные цены на нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ, Елена Савельева. Саудовская Аравия предупредила остальных членов ОПЕК+, что цены на нефть могут "резко упасть", если отдельные страны не выполнят условия по сокращению добычи. Как утверждают западные СМИ, такую завуалированную угрозу саудиты озвучили другим членам альянса. В ОПЕК эти заявления опровергли. Готовы ли cаудиты развязать ценовую войну на нефтяном рынке, и пострадает ли Россия – в материале "Прайм".Резко упадетНефть резко упадет в цене, если страны ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи. Об этом, как уверяли сразу несколько западных СМИ, предупредил членов организации предупредил министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.Так, WSJ писала о том, что Аль-Сауд в ходе телефонной конференции сообщил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться.Financial Times указывала на то, что изначально план ОПЕК+ состоял в том, чтобы поднять цену на баррель до 100 долларов, однако "Эр-Рияд разочаровался в способности партнеров действовать согласованно". Саудовская Аравия готова отказаться от своей неофициальной ценовой цели за баррель нефти и готовится к увеличению добычи, отмечает издание.В октябре восемь стран ОПЕК+ из десяти, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, договорились об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи на 170 тысяч баррелей в сутки.Эта задержка вызвала спекуляции о том, сможет ли группа когда-либо увеличить добычу, с учетом того, что Brent падала ниже 70 долларов, до самого низкого уровня с декабря 2021-го. Теперь, как утверждает FT, королевство намерено нарастить производство, как и планировалось, 1 декабря, не смотря ни на что.Таким образом, пишут издания, Саудовская Аравия может показать свою силу и переиграть мелких производителей, экспортируя больше нефти, чтобы захватить долю рынка и получить дополнительную прибыль, даже несмотря на падение цен."Это неправда"В ОПЕК сообщения о возможном падении цен на нефть до 50 долларов опровергли. В организации отметили, что подобная телефонная конференция не проводилась."В статье (WSJ) ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - указано в сообщении ОПЕК.Это сложноВозможности развязать ценовую войну не нефтяном рынке, у саудитов, разумеется, есть. И они могут воспользоваться своим доминирующим положением крупнейшего игрока картеля, чтобы направить рынок в нужную им сторону. Однако, здесь есть и инфраструктурные и финансовые препятствия."В случае увеличения добычи черного золота, ей придется расширить фрахт танкеров. Но свободных кораблей не так уж и много наберется, поэтому подобные планы могут разрушиться о реалии глобального рынка морских грузоперевозок. Кроме того, у Саудовской Аравии довольно внушительный долг, порядка 25% от ее валового внутреннего продукта, и обвал цен может серьезно повредить ее экономике" - отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Аналитики указывают и на то, что в сложившейся ситуации на рынке, уронить нефтяные цены в общем-то довольно сложно."На фоне ужесточения конфликта на Ближнем востоке падение цен на нефть трудно ожидаемо. Если инфраструктуре Ирана будет нанесен значительный урон, то нефтяные цены могут достигнуть новых максимумов. В этой ситуации страны участники ОПЕК, имеющие свободные дополнительные мощности наоборот увеличат добычу, чтобы закрыть часть потерь на рынке", - говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова. По ее словам, саудиты и озвучивали подобные "угрозы", то, скорее, для усиления влияния на рынке."Даже выгодно"Западные СМИ, тем временем, уже поспешили предупредить, что предполагаемый обвал нефтяных цен сразу же ударит по России.Если Саудовская Аравия осуществит свои планы по увеличению добычи нефти, то лишь чтобы защитить свои позиции в качестве мирового нефтяного лидера, предупреждала Politico. Такие выводы, по мнению экономистов, не имеют под собой оснований, особенно с учетом напряженной геополитической обстановки."В случае продолжающихся военных действий Иран может закрыть часть судоходного пролива, через которые проходят нефтяные танкера, что опять лишь подстегнет рыночные цены в сторону повышения. России в данных условиях даже выгодна нестабильная ситуация на нефтяном рынке, так как позволит стране значительно увеличить экспортные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов", - указывает Татьяна Скрыль.Крупнейшие банки и игроки рынка в сентябре предсказали дальнейшее снижение цен на нефть. В Citigroup и JPMorgan считают, что в 2025-м Brent упадет до 60 долларов. В Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета уверены, что предложение из стран вне ОПЕК обеспечит избыток на рынке. На спрос будет давить и распространение электромобилей, и замедление роста в Китае.Однако эксперты, указывают на то, что со своей главной задачей — не допустить обвала котировок, ОПЕК+ справляется и играет важную стабилизирующую роль. Россия же находится в стабильном положении за счет постепенной диверсификация экспорта, в том числе за счет крупных СПГ-проектов, разворота на восток, импортозамещения и солидных накопленных резервов. Все это позволяет выдерживать серьезные "конъюнктурные встряски" и обеспечивает устойчивость экономики даже в условиях снижения нефтяных цен.

https://1prime.ru/20241002/neft-851912494.html

https://1prime.ru/20241007/rynok-aktsiy-852022061.html

https://1prime.ru/20241003/novak-851945728.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

нефть, российская нефть, саудовская аравия, экспортные цены на нефть