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Цены на нефть снижаются после выхода данных о ее запасах в США
Цены на нефть снижаются после выхода данных о ее запасах в США - 09.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются после выхода данных о ее запасах в США
Цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации статистики об увеличении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:50+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации статистики об увеличении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,39%, до 76,13 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 72,63 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 422,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина упали на 6,3 миллиона баррелей (на 2,9%), до 214,9 миллиона, а запасы дистиллятов - на 3,1 миллиона баррелей (на 2,6%), до 118,5 миллиона. Несмотря на то, что добыча нефти в Ливии была восстановлена, это не поддержало цены на нефть. "Возобновление добычи в Ливии происходит в то время, когда европейский рынок нефти уже столкнулся с проблемой низких прибылей от нефтепереработки, перебоев в работе НПЗ, а в последнее время - с резким ростом фрахтовых ставок. Мрачные настроения на физическом рынке также являются еще одним препятствием для нефтяных фьючерсов", - пишет в обзоре агентства Блумберг Шерри Су (Sherry Su).
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нефть, биржевые торги, brent, wti
Энергетика, Нефть, биржевые торги, BRENT, WTI
Цены на нефть снижаются после выхода данных о ее запасах в США
Цена нефти Brent снизилась 1,39% после публикации статистики о ее запасах в США
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации статистики об увеличении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,39%, до 76,13 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 72,63 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 422,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина упали на 6,3 миллиона баррелей (на 2,9%), до 214,9 миллиона, а запасы дистиллятов - на 3,1 миллиона баррелей (на 2,6%), до 118,5 миллиона.
Несмотря на то, что добыча нефти в Ливии была восстановлена, это не поддержало цены на нефть. "Возобновление добычи в Ливии происходит в то время, когда европейский рынок нефти уже столкнулся с проблемой низких прибылей от нефтепереработки, перебоев в работе НПЗ, а в последнее время - с резким ростом фрахтовых ставок. Мрачные настроения на физическом рынке также являются еще одним препятствием для нефтяных фьючерсов", - пишет в обзоре агентства Блумберг Шерри Су (Sherry Su).
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