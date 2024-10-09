https://1prime.ru/20241009/oshibka-852077276.html

На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР

На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР - 09.10.2024, ПРАЙМ

На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР

Журналист из Германии Юлиан Репке поразился бездействием украинских военных в Донецкой народной республике. Об этом он написал в соцсети X. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:17+0300

2024-10-09T13:17+0300

2024-10-09T13:17+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Журналист из Германии Юлиан Репке поразился бездействием украинских военных в Донецкой народной республике. Об этом он написал в соцсети X."Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (украинское название Красноармейска — прим. ред.) и Курахово..." — подчеркнул немецкий журналист.Ранее стало известно о том, что российские войска освободили село Острое недалеко от Максимильяновки.Таким образом ВС России смогли окружить один из главных украинских укрепрайонов на Кураховском направлении.

https://1prime.ru/20241009/gegemoniya-852076730.html

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всу, донбасс, украина, россия