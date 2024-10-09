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На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР - 09.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР
На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР - 09.10.2024, ПРАЙМ
На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР
Журналист из Германии Юлиан Репке поразился бездействием украинских военных в Донецкой народной республике. Об этом он написал в соцсети X. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:17+0300
2024-10-09T13:17+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Журналист из Германии Юлиан Репке поразился бездействием украинских военных в Донецкой народной республике. Об этом он написал в соцсети X."Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (украинское название Красноармейска — прим. ред.) и Курахово..." — подчеркнул немецкий журналист.Ранее стало известно о том, что российские войска освободили село Острое недалеко от Максимильяновки.Таким образом ВС России смогли окружить один из главных украинских укрепрайонов на Кураховском направлении.
https://1prime.ru/20241009/gegemoniya-852076730.html
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всу, донбасс, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, УКРАИНА, РОССИЯ
13:17 09.10.2024
 
На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР

Немецкий журналист Репке поразился положению ВСУ в ДНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Журналист из Германии Юлиан Репке поразился бездействием украинских военных в Донецкой народной республике. Об этом он написал в соцсети X.
"Безумие… Украина все еще не нашла способа стабилизировать фронт между Покровском (украинское название Красноармейска — прим. ред.) и Курахово..." — подчеркнул немецкий журналист.
Ранее стало известно о том, что российские войска освободили село Острое недалеко от Максимильяновки.Таким образом ВС России смогли окружить один из главных украинских укрепрайонов на Кураховском направлении.
Флаги США
"Поворотный момент". Благодаря Украине западная гегемония уходит в прошлое
12:46
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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