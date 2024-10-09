https://1prime.ru/20241009/otstuplenie-852075924.html

"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России

"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России

Подразделения российских войск окружают бойцов ВСУ и вынуждают их отступать со своих позиций, сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T12:01+0300

2024-10-09T12:01+0300

2024-10-09T12:01+0300

спецоперация на украине

всу

украина

вс россии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Подразделения российских войск окружают бойцов ВСУ и вынуждают их отступать со своих позиций, сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на заявления военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади."Они (ВС России - прим. ред.) прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — приводит слова экспертов издание.Аналитики также проанализировали взятие российскими войсками под контроль Угледара. Так, отмечается в издании, украинские солдаты попали "в клещи" ВС России и были вынуждены отступать. Продвижение при этом велось с трех сторон - именно это не оставило украинцам шанса на сопротивление.

https://1prime.ru/20241009/proigrysh-852075666.html

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всу, украина, вс россии