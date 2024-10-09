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"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России
"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России
Подразделения российских войск окружают бойцов ВСУ и вынуждают их отступать со своих позиций, сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:01+0300
2024-10-09T12:01+0300
2024-10-09T12:01+0300
спецоперация на украине
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вс россии
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Подразделения российских войск окружают бойцов ВСУ и вынуждают их отступать со своих позиций, сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на заявления военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади."Они (ВС России - прим. ред.) прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — приводит слова экспертов издание.Аналитики также проанализировали взятие российскими войсками под контроль Угледара. Так, отмечается в издании, украинские солдаты попали "в клещи" ВС России и были вынуждены отступать. Продвижение при этом велось с трех сторон - именно это не оставило украинцам шанса на сопротивление.
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всу, украина, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ВС России
"Затягивают петлю". На Западе испугались тактической ловушки ВС России
NYT: военные ВС России тактикой окружения заставляют ВСУ отступать
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
Подразделения российских войск окружают бойцов ВСУ и вынуждают их отступать со своих позиций, сообщает американское издание New York Times
, ссылаясь на заявления военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.
"Они (ВС России - прим. ред.) прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — приводит слова экспертов издание.
Аналитики также проанализировали взятие российскими войсками под контроль Угледара. Так, отмечается в издании, украинские солдаты попали "в клещи" ВС России и были вынуждены отступать. Продвижение при этом велось с трех сторон - именно это не оставило украинцам шанса на сопротивление.
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