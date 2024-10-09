https://1prime.ru/20241009/podkhod-852070959.html

Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ

Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ

Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:01+0300

2024-10-09T09:01+0300

2024-10-09T09:01+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на неназванные источники, близкие к Брюсселю."Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... (конфликта - прим. ред.) с Россией", - следует из заявления.По словам издания, трансформация отношения главы киевского режима к условиям мирного договора также связана с сокращением поддержки Запада и приближающейся зимой. Кроме того, западные союзники в связи с "тупиком на поле боя", близящимися выборами президента в США и нехваткой западных бюджетов регулярно призывают Зеленского создать четкий и конкретный план по завершению противостояния.

https://1prime.ru/20241009/kapitulyatsiya-852070532.html

украина

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владимир зеленский, украина, мирные переговоры