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Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ
Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T09:01+0300
2024-10-09T09:01+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на неназванные источники, близкие к Брюсселю."Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... (конфликта - прим. ред.) с Россией", - следует из заявления.По словам издания, трансформация отношения главы киевского режима к условиям мирного договора также связана с сокращением поддержки Запада и приближающейся зимой. Кроме того, западные союзники в связи с "тупиком на поле боя", близящимися выборами президента в США и нехваткой западных бюджетов регулярно призывают Зеленского создать четкий и конкретный план по завершению противостояния.
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владимир зеленский, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мирные переговоры
09:01 09.10.2024
 
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ

Bloomberg: союзники считают, что Зеленский может смягчить подход к переговорам

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на неназванные источники, близкие к Брюсселю.
"Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... (конфликта - прим. ред.) с Россией", - следует из заявления.
По словам издания, трансформация отношения главы киевского режима к условиям мирного договора также связана с сокращением поддержки Запада и приближающейся зимой. Кроме того, западные союзники в связи с "тупиком на поле боя", близящимися выборами президента в США и нехваткой западных бюджетов регулярно призывают Зеленского создать четкий и конкретный план по завершению противостояния.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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