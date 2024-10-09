https://1prime.ru/20241009/podkhod-852070959.html
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ - 09.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ
Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T09:01+0300
2024-10-09T09:01+0300
2024-10-09T09:01+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8c39aa1fdd1370550f9af853a5f70ac8.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Западные союзники киевского режима допускают, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на неназванные источники, близкие к Брюсселю."Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... (конфликта - прим. ред.) с Россией", - следует из заявления.По словам издания, трансформация отношения главы киевского режима к условиям мирного договора также связана с сокращением поддержки Запада и приближающейся зимой. Кроме того, западные союзники в связи с "тупиком на поле боя", близящимися выборами президента в США и нехваткой западных бюджетов регулярно призывают Зеленского создать четкий и конкретный план по завершению противостояния.
https://1prime.ru/20241009/kapitulyatsiya-852070532.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/33/841313396_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_80d677ffac156caa6e6d639bcfa1050c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мирные переговоры
Зеленский может изменить условия мирных переговоров, пишут СМИ
Bloomberg: союзники считают, что Зеленский может смягчить подход к переговорам