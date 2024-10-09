https://1prime.ru/20241009/pomosch-852077857.html
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад увеличить помощь Украине
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад увеличить помощь Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад увеличить помощь Украине
Помощь Украине со стороны западных союзников постепенно слабеет, однако стимулом для ее наращивания может стать победа республиканца Дональда Трампа на... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:44+0300
2024-10-09T13:44+0300
2024-10-09T13:44+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Помощь Украине со стороны западных союзников постепенно слабеет, однако стимулом для ее наращивания может стать победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США или разгром украинского фронта, считает старший научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор. Об этом он написал в своей колонке для издания Guardian."Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что может потребоваться еще один шок... чтобы встряхнуть западные страны и вывести их из состояния уныния", - объяснил автор, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника. Он также подчеркнул, что желание продолжать поддерживать Киев в противостоянии с Москвой угасает как в США, так и к Европе.Тейлор обратил внимание на то, что последствия победы Трампа и разгрома фронта будут одинаково катастрофическими для киевского режима. При этом сама Украина, которая продолжает страдать от нехватки ресурсов, маловероятно сможет дождаться очередного шока и новой волны помощи от союзников, резюмировал автор статьи.
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украина, запад, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, помощь Украине
Эксперт раскрыл, что может заставить Запад увеличить помощь Украине
Тейлор: помощь Запада Украине стимулирует победа Трампа или крах на фронте
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
Помощь Украине со стороны западных союзников постепенно слабеет, однако стимулом для ее наращивания может стать победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США или разгром украинского фронта, считает старший научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор. Об этом он написал в своей колонке для издания Guardian
.
"Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что может потребоваться еще один шок... чтобы встряхнуть западные страны и вывести их из состояния уныния", - объяснил автор, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника. Он также подчеркнул, что желание продолжать поддерживать Киев в противостоянии с Москвой угасает как в США, так и к Европе.
Тейлор обратил внимание на то, что последствия победы Трампа и разгрома фронта будут одинаково катастрофическими для киевского режима. При этом сама Украина, которая продолжает страдать от нехватки ресурсов, маловероятно сможет дождаться очередного шока и новой волны помощи от союзников, резюмировал автор статьи.
На Западе испугались последствий стратегической ошибки ВСУ в ДНР