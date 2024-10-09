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Украинский инструктор назвал главную проблему солдат ВСУ

Украинский инструктор назвал главную проблему солдат ВСУ - 09.10.2024, ПРАЙМ

Украинский инструктор назвал главную проблему солдат ВСУ

Мотивация солдат ВСУ "начинает угасать", в рядах военных преобладает общая усталость от боевых действий, рассказал украинский военный инструктор с позывным... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T14:46+0300

2024-10-09T14:46+0300

2024-10-09T14:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мотивация солдат ВСУ "начинает угасать", в рядах военных преобладает общая усталость от боевых действий, рассказал украинский военный инструктор с позывным "Либер" эстонскому журналу Postimees."На фронте очень-очень много солдат, которым срочно нужен отдых. Если слишком долго воевать, мотивация начинает угасать", - передает издание слова военного.Он также отметил серьезную нехватку времени и ресурсов для качественной подготовки военных кадров перед отправкой их на фронт. Так, мобилизованные украинцы проходят базовую подготовку лишь в течение одного месяца, в то время как для качественного обучения требуется срок от шести месяцев, подчеркнул "Либер". "Реальность такова, что мы не можем готовить солдат дольше", - резюмировал он.

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украина, всу