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"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям
"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он рассказал в... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T06:13+0300
2024-10-09T06:13+0300
2024-10-09T06:13+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он рассказал в Telegram-канале."Никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам", — подчеркнул политик.Дубинский объяснил, что ситуация на фронте стала настолько тяжелой, что экономика страны больше не может справляться с давлением. Кроме того, солдаты неоднократно заявляли об острой нехватке финансовых и людских ресурсов.
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владимир зеленский, всу, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, УКРАИНА, мирные переговоры
"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям
Дубинский: Зеленскому следует принять решение о переговорах без оглядки на Запад
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
"Никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам", — подчеркнул политик.
Дубинский объяснил, что ситуация на фронте стала настолько тяжелой, что экономика страны больше не может справляться с давлением. Кроме того, солдаты неоднократно заявляли об острой нехватке финансовых и людских ресурсов.
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