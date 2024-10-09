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"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям

"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Должен принять". На Украине призвали Зеленского к срочным действиям

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он рассказал в... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T06:13+0300

2024-10-09T06:13+0300

2024-10-09T06:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он рассказал в Telegram-канале."Никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам", — подчеркнул политик.Дубинский объяснил, что ситуация на фронте стала настолько тяжелой, что экономика страны больше не может справляться с давлением. Кроме того, солдаты неоднократно заявляли об острой нехватке финансовых и людских ресурсов.

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владимир зеленский, всу, украина, мирные переговоры