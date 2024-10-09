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Рубль остается под давлением в первые часы торгов - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Рубль остается под давлением в первые часы торгов
Рубль остается под давлением в первые часы торгов - 09.10.2024, ПРАЙМ
Рубль остается под давлением в первые часы торгов
Курс рубля в первые часы торгов снижается против юаня, китайская валюта обновила максимум за год, поднявшись немного выше отметки 13,7 рубля, следует из данных... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:56+0300
2024-10-09T13:56+0300
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юань
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов снижается против юаня, китайская валюта обновила максимум за год, поднявшись немного выше отметки 13,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск растет на 7 копеек к предыдущему закрытию, до 13,72 рубля. А ранее в ходе торгов в среду он максимально поднимался до 13,74 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 69,8 миллиарда рублей. "С учетом накопившейся перекупленности юаня ему неплохо бы сегодня-завтра начать коррекционное снижение. Первая цель снижения - район 13 рублей. Если же этого не произойдет, это будет очень негативный сигнал для российской валюты", - полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Что же касается доллара, то его курс на внебиржевом рынке движется к отметке 98 рублей, которая может быть достигнута уже к пятнице, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Существенных изменений ситуации на рынке в ближайшие дни не ожидается. Как отмечает ЦБ РФ, идет адаптация российского финансового рынка к введенным в июне инфраструктурным ограничениям. Также проходит перестройка структуры валютных торгов и каналов расчетов", - заключает он.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
13:56 09.10.2024
 
Рубль остается под давлением в первые часы торгов

Юань торгуется на Московской бирже в районе 13,7 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов снижается против юаня, китайская валюта обновила максимум за год, поднявшись немного выше отметки 13,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск растет на 7 копеек к предыдущему закрытию, до 13,72 рубля. А ранее в ходе торгов в среду он максимально поднимался до 13,74 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 69,8 миллиарда рублей.
"С учетом накопившейся перекупленности юаня ему неплохо бы сегодня-завтра начать коррекционное снижение. Первая цель снижения - район 13 рублей. Если же этого не произойдет, это будет очень негативный сигнал для российской валюты", - полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Что же касается доллара, то его курс на внебиржевом рынке движется к отметке 98 рублей, которая может быть достигнута уже к пятнице, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Существенных изменений ситуации на рынке в ближайшие дни не ожидается. Как отмечает ЦБ РФ, идет адаптация российского финансового рынка к введенным в июне инфраструктурным ограничениям. Также проходит перестройка структуры валютных торгов и каналов расчетов", - заключает он.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублююаньМосбиржа
 
 
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