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Рубль на Мосбирже замедлил снижение против юаня

Рубль на Мосбирже замедлил снижение против юаня - 09.10.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже замедлил снижение против юаня

Рубль на Московской бирже в среду замедлил падение против юаня, который тестирует на прочность уровень сопротивления 13,7 рубля, следует из данных торгов. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T18:40+0300

2024-10-09T18:40+0300

2024-10-09T18:40+0300

китайский юань

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мосбиржа

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юань

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в среду замедлил падение против юаня, который тестирует на прочность уровень сопротивления 13,7 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.50 мск повышается на 4 копейки, до 13,69 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,62-13,74 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 106,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,48 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,047 против 7,080 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в среду на Московской бирже продолжил снижаться. Китайская валюта в очередной раз обновила максимум с октября прошлого года, поднявшись до отметки 13,74 рубля, но затем отступила ниже. Уровень сопротивления росту юаня в 13,7 рубля пока держится. "Негативом для рубля остается сокращение экспорта в денежном выражении из-за снижения котировок нефти в предыдущие несколько месяцев, а также в количественном — под воздействием санкций и геополитики. В результате уменьшается предложение иностранной валюты. Одновременно спрос на нее растет со стороны импортеров, в том числе благодаря улучшению ситуации с трансграничными платежами", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 13,98% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,95% накануне. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Нефть дешевеет на 1,6% - до 76 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 102,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня пытается выйти вверх из диапазона 13,5–13,7 рубля, обозначенного ранее в качестве базового сценария для этой недели, говорит Бабин. "Если не удастся закрепить курс над верхней границей указанного диапазона, увеличится вероятность коррекционного отката курса к его нижней границе", - добавляет эксперт. У курса есть потенциал к возврату ниже 13,5 рублей за юань, но вероятно, это произойдет уже после 12 октября, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В этот день истекает срок действия лицензии, выданной Минфином США для завершения операций с Мосбиржей, на которую американский минфин наложил санкции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, биржевые торги, юань