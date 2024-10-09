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Рубль на Мосбирже продемонстрировал небольшое снижение к юаню
Рубль на Мосбирже продемонстрировал небольшое снижение к юаню - 09.10.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже продемонстрировал небольшое снижение к юаню
Рубль в среду показал небольшое снижение к юаню, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:21+0300
2024-10-09T19:21+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду показал небольшое снижение к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 13,68 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 0,71%, до 76,63 доллара за баррель. РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ Юань вырос на 0,21%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 13,62-13,74 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 107 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов - объемы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены. Импортеры же, напротив, наращивают спрос на валюту. Такое смещение внешнеторгового баланса плюс расширение бюджетного дефицита не позволяют ожидать кардинального разворота тренда, однако рубль в ближайшее время все же может отыграть некоторые потери", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Инвалюты двигались вверх практически безоткатно продолжительное время, поэтому логично ожидать их коррекционного "охлаждения", добавляет эксперт. "Вероятно, свое влияние в сентябре оказало и снижение нефтяных котировок. Учитывая лаги расчетов в 1-2 месяца, текущие продажи являются отражением цен августа, а падение котировок в сентябре может в ближайшем будущем оказывать негативное влияние на котировки рубля", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". ПРОГНОЗЫ "Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня - 13,3-13,9 рубля, по курсу рубля к доллару - 93,5-97,5 рубля", - рассказал Буйволов. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 13,4-13,9 рубля, доллар США может торговаться в интервале 95-98 рублей, евро - в коридоре 104-107 рублей. В четверг курс может вновь на время уйти выше 13,7 рубля к юаню, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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россия, биржевые торги, мосбиржа, курс юаня
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, курс юаня
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду показал небольшое снижение к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 13,68 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевеет на 0,71%, до 76,63 доллара за баррель.
РУБЛЬ СНИЖАЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ
Юань вырос на 0,21%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 13,62-13,74 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 107 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов - объемы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены. Импортеры же, напротив, наращивают спрос на валюту. Такое смещение внешнеторгового баланса плюс расширение бюджетного дефицита не позволяют ожидать кардинального разворота тренда, однако рубль в ближайшее время все же может отыграть некоторые потери", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
Инвалюты двигались вверх практически безоткатно продолжительное время, поэтому логично ожидать их коррекционного "охлаждения", добавляет эксперт.
"Вероятно, свое влияние в сентябре оказало и снижение нефтяных котировок. Учитывая лаги расчетов в 1-2 месяца, текущие продажи являются отражением цен августа, а падение котировок в сентябре может в ближайшем будущем оказывать негативное влияние на котировки рубля", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая".
"Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня - 13,3-13,9 рубля, по курсу рубля к доллару - 93,5-97,5 рубля", - рассказал Буйволов.
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 13,4-13,9 рубля, доллар США может торговаться в интервале 95-98 рублей, евро - в коридоре 104-107 рублей.
В четверг курс может вновь на время уйти выше 13,7 рубля к юаню, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента