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Россиянам рассказали, при каких температурах лучше ставить зимние шины - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, при каких температурах лучше ставить зимние шины
Россиянам рассказали, при каких температурах лучше ставить зимние шины - 09.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, при каких температурах лучше ставить зимние шины
Эксперты советуют автолюбителям ставить на машины зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и при начале постоянных | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:05+0300
2024-10-09T18:05+0300
экономика
россия
авто
зимние шины
автолюбители
шипованные шины
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Эксперты советуют автолюбителям ставить на машины зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и при начале постоянных заморозков. Об этом сообщил Минтранс РФ. Ведомство отметило, что данный вопрос оно рассматривало совместно с коллегами из Росавтодора и ГК "Автодор"."Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки", — говорится в сообщении министерства в среду и приводится несколько карточек с рекомендациями. Росавтодор и "Автодор" подведомственны Минтрансу РФ.Отмечается, что а Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной России —ближе к ноябрю. Ведомство также сообщило, что, согласно законодательству, зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. В техническом регламенте таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" сказано, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль. Законодательство обязывает владельцев автомобилей применять зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой "M+S", "M&amp;S" или "M S". В Минтрансе добавили, что из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, а это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Ведомство заключило, что менять резину нужно своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно.
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россия, авто, зимние шины, автолюбители, шипованные шины
Экономика, РОССИЯ, Авто, зимние шины, автолюбители, шипованные шины
18:05 09.10.2024
 
Россиянам рассказали, при каких температурах лучше ставить зимние шины

Минтранс: зимние шины лучше ставить при среднесуточных +5-7 и заморозках

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШиномонтажная мастерская
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Эксперты советуют автолюбителям ставить на машины зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и при начале постоянных заморозков. Об этом сообщил Минтранс РФ.
Ведомство отметило, что данный вопрос оно рассматривало совместно с коллегами из Росавтодора и ГК "Автодор".
"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки", — говорится в сообщении министерства в среду и приводится несколько карточек с рекомендациями. Росавтодор и "Автодор" подведомственны Минтрансу РФ.
Отмечается, что а Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной России —ближе к ноябрю.
Ведомство также сообщило, что, согласно законодательству, зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. В техническом регламенте таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" сказано, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль.
Законодательство обязывает владельцев автомобилей применять зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой "M+S", "M&S" или "M S".
В Минтрансе добавили, что из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость, а это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.
Ведомство заключило, что менять резину нужно своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно.
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ЭкономикаРОССИЯАвтозимние шиныавтолюбителишипованные шины
 
 
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