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Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза
Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза - 09.10.2024, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 422,7 | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:51+0300
2024-10-09T17:51+0300
2024-10-09T17:51+0300
энергетика
сша
запасы нефти в сша
добыча нефти в сша
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 422,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения запасов лишь на 2 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 24,9 миллиона баррелей с 23,7 миллиона. Запасы бензина упали на 6,3 миллиона баррелей (на 2,9%), до 214,9 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,1 миллиона баррелей (на 2,6%), до 118,5 миллиона, прогнозировалось снижение на 1,75 миллиона баррелей.Из обзора также следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 октября, поднялась на 0,1 миллиона баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,275 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,36 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,25 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 8 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,22 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 130 тысяч баррелей в день, до 13,54 миллиона баррелей в день.
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сша, запасы нефти в сша, добыча нефти в сша
Энергетика, США, запасы нефти в США, добыча нефти в США
Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза
Минэнерго США: запасы нефти в стране за неделю выросли на 5,8 миллиона баррелей
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 422,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения запасов лишь на 2 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 24,9 миллиона баррелей с 23,7 миллиона.
Запасы бензина упали на 6,3 миллиона баррелей (на 2,9%), до 214,9 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,1 миллиона баррелей (на 2,6%), до 118,5 миллиона, прогнозировалось снижение на 1,75 миллиона баррелей.
Из обзора также следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 октября, поднялась на 0,1 миллиона баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,275 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,36 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,25 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,22 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 130 тысяч баррелей в день, до 13,54 миллиона баррелей в день.
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