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В России увеличат субсидии аграриям на страхование с господдержкой

В России увеличат субсидии аграриям на страхование с господдержкой - 09.10.2024, ПРАЙМ

В России увеличат субсидии аграриям на страхование с господдержкой

Государственные субсидии аграриям на страхование с господдержкой увеличатся в 2025 году на 1 миллиард рублей, заявил замдиректора департамента экономики и... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T20:04+0300

2024-10-09T20:04+0300

2024-10-09T20:04+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Государственные субсидии аграриям на страхование с господдержкой увеличатся в 2025 году на 1 миллиард рублей, заявил замдиректора департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза РФ Кирилл Кондрашов. "За последние годы министерством уделяется беспрецедентное внимание сельхозстрахованию. Мы считаем данный инструмент ключевым для финансовой защиты и стабильности аграриев при наступлении опасных природных явлений. В этом году мы проводим большое количество мероприятий – просветительских, информационных. Думаю, что по итогам таких мероприятий мы с вами должны будем выполнить эту планку к 2030 году – 25% застрахованной посевной площади", - сказал он на круглом столе "Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий" в рамках выставки "Золотая осень-24". "В целом, по нашим подсчетам, результаты этого года будут достаточно высокие. Планируем достичь 16-17% застрахованной площади – это выше ожидаемого результата… В этом году подписали дорожную карту, сделав акцент на качественное сельхозстрахование… На следующий год мы увеличили лимит на страховку (с господдержкой – ред.) на 1 миллиард (рублей – ред.)", - добавил он. Российским аграриям в качестве господдержки на страхование рисков было выделено на 2024 год 4,8 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

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россия, минсельхоз рф, аграрии, субсидии, господдержка