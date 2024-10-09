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"СПБ биржа" вернулась к идее запуска торгов в выходные дни

"СПБ биржа" вернулась к идее запуска торгов в выходные дни - 09.10.2024, ПРАЙМ

"СПБ биржа" вернулась к идее запуска торгов в выходные дни

"СПБ биржа" вернулась к идее запуска торгов в выходные дни и уже отработала такую технологию в холостом режиме, заявил генеральный директор торговой площадки... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:29+0300

2024-10-09T16:29+0300

2024-10-09T16:29+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. "СПБ биржа" вернулась к идее запуска торгов в выходные дни и уже отработала такую технологию в холостом режиме, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. Он напомнил, что площадка подготовила правила, которые позволяют запустить торги в выходные дни, еще в 2022 году. На первоначальном этапе биржа хочет сделать доступными торгам по выходным 15 инструментов, а в дальнейшем готова расширить этот список по запросу участников рынка. "Предлагаем стартовать торги по выходным ограниченным списком инструментов - российских ценных бумаг. Конечно, для обеспечения ликвидности по всем инструментам предлагаем, чтобы работали маркет-мейкеры. Торговая сессия практически такая же по времени, как и в будние дни. Единственное, участники рынка, с которыми мы общаемся, попросили стартовать на выходных с 10.00 утра, а не с 7.00", - сказал он, выступая на мероприятии в преддверии Уральской конференции НАУФОР. По его словам, субботу и воскресенье биржа предлагает сделать дополнительной утренней торговой сессией понедельника. "В то же время, для того чтобы была возможность у участника торгов поучаствовать в торгах и заключать сделки, мы предлагаем бесплатно, но все-таки это делать по волеизъявлению от самого участника торгов. То есть без заявления участник торгов не будет допущен к заключению сделок", - сказал он. "Прошлые выходные дни мы уже проработали в холостом режиме. То есть торговая система стартовала, работала, но все инструменты были в режиме приостановки. В принципе, нам сейчас ничто не мешает в субботу стартовать торги на выходных", - отметил Сердюков. "Мы, конечно, находимся в диалоге с нашим регулятором, с нашими участниками торгов. Поэтому, пока диалог продолжается, мы торги и не стартовали, а работаем в холостом режиме. Но технология полностью готова: мы стоим под парами, осталось только нажать гашетку", - заключил он.

https://1prime.ru/20241004/birzha-852000086.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, спб биржа