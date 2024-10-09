https://1prime.ru/20241009/tsel-852071066.html

"Не повышение цен". Министр Конго назвал настоящую цель работы ОПЕК+

"Не повышение цен". Министр Конго назвал настоящую цель работы ОПЕК+ - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Не повышение цен". Министр Конго назвал настоящую цель работы ОПЕК+

ОПЕК+ работает не для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, а для стабилизации мирового рынка, что сделает его привлекательным для инвесторов,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:03+0300

2024-10-09T09:03+0300

2024-10-09T09:04+0300

энергетика

сделка опек+

нефть

цены

мировой рынок нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_58375583121f3aa8af9d72b36d3bc732.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ работает не для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, а для стабилизации мирового рынка, что сделает его привлекательным для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Республики Конго Бруно Жан-Ришар Итуа. "Есть мнение, что ОПЕК+ работает для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, но это не так. Если мы хотим сохранить высокий уровень добычи нефти, нам нужны инвесторы. Как можно инвестировать в то, что нестабильно? Мы работаем не над повышением цен, а над стабилизацией нефтяного рынка, и я думаю, что мы справляемся", - сказал он. По словам министра, ОПЕК и ОПЕК+ - это "очень интересный, конструктивный и полезный инструмент для мировой нефтяной отрасли". В ОПЕК+ входят 22 страны - это огромная сила, способная обеспечить баланс на рынке, добавил он. Итуа отметил, что альянс всегда приглашает к себе другие добывающие страны, даже не в качестве участников, а просто для сотрудничества, но они не приходят. При этом получают выгоду от работы ОПЕК+, пользуются стабильным рынком и привлекательными ценами, добавил он. "Я знаю, что некоторые хотели бы видеть, что мы сражаемся друг с другом. Но нет, мы никогда не сражаемся. Мы просто обсуждаем наше положение на мировом нефтяном рынке и находим компромисс", - подчеркнул министр. Конго стало полноценным членом ОПЕК 22 июня 2018 года. Квота на добычу нефти страны в рамках ОПЕК+ на 2024 год составляет 277 тысяч баррелей в сутки. По данным организации, в 2023 году республика добывала 271 тысячу баррелей нефти в сутки, а экспортировала - 249 тысяч баррелей в сутки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20241003/opek-851944573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сделка опек+, нефть, цены, мировой рынок нефти