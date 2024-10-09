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"Не повышение цен". Министр Конго назвал настоящую цель работы ОПЕК+
"Не повышение цен". Министр Конго назвал настоящую цель работы ОПЕК+ - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Не повышение цен". Министр Конго назвал настоящую цель работы ОПЕК+
ОПЕК+ работает не для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, а для стабилизации мирового рынка, что сделает его привлекательным для инвесторов,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T09:03+0300
2024-10-09T09:03+0300
2024-10-09T09:04+0300
энергетика
сделка опек+
нефть
цены
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ работает не для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, а для стабилизации мирового рынка, что сделает его привлекательным для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Республики Конго Бруно Жан-Ришар Итуа. "Есть мнение, что ОПЕК+ работает для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, но это не так. Если мы хотим сохранить высокий уровень добычи нефти, нам нужны инвесторы. Как можно инвестировать в то, что нестабильно? Мы работаем не над повышением цен, а над стабилизацией нефтяного рынка, и я думаю, что мы справляемся", - сказал он. По словам министра, ОПЕК и ОПЕК+ - это "очень интересный, конструктивный и полезный инструмент для мировой нефтяной отрасли". В ОПЕК+ входят 22 страны - это огромная сила, способная обеспечить баланс на рынке, добавил он. Итуа отметил, что альянс всегда приглашает к себе другие добывающие страны, даже не в качестве участников, а просто для сотрудничества, но они не приходят. При этом получают выгоду от работы ОПЕК+, пользуются стабильным рынком и привлекательными ценами, добавил он. "Я знаю, что некоторые хотели бы видеть, что мы сражаемся друг с другом. Но нет, мы никогда не сражаемся. Мы просто обсуждаем наше положение на мировом нефтяном рынке и находим компромисс", - подчеркнул министр. Конго стало полноценным членом ОПЕК 22 июня 2018 года. Квота на добычу нефти страны в рамках ОПЕК+ на 2024 год составляет 277 тысяч баррелей в сутки. По данным организации, в 2023 году республика добывала 271 тысячу баррелей нефти в сутки, а экспортировала - 249 тысяч баррелей в сутки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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сделка опек+, нефть, цены, мировой рынок нефти
Энергетика, Сделка ОПЕК+, Нефть, цены, мировой рынок нефти
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ОПЕК+ работает не для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, а для стабилизации мирового рынка, что сделает его привлекательным для инвесторов, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Республики Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Есть мнение, что ОПЕК+ работает для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, но это не так. Если мы хотим сохранить высокий уровень добычи нефти, нам нужны инвесторы. Как можно инвестировать в то, что нестабильно? Мы работаем не над повышением цен, а над стабилизацией нефтяного рынка, и я думаю, что мы справляемся", - сказал он.
По словам министра, ОПЕК и ОПЕК+ - это "очень интересный, конструктивный и полезный инструмент для мировой нефтяной отрасли". В ОПЕК+ входят 22 страны - это огромная сила, способная обеспечить баланс на рынке, добавил он. Итуа отметил, что альянс всегда приглашает к себе другие добывающие страны, даже не в качестве участников, а просто для сотрудничества, но они не приходят. При этом получают выгоду от работы ОПЕК+, пользуются стабильным рынком и привлекательными ценами, добавил он.
"Я знаю, что некоторые хотели бы видеть, что мы сражаемся друг с другом. Но нет, мы никогда не сражаемся. Мы просто обсуждаем наше положение на мировом нефтяном рынке и находим компромисс", - подчеркнул министр.
ОПЕК+ продолжит стабилизировать мировой рынок нефти, заявил Новак
Конго стало полноценным членом ОПЕК 22 июня 2018 года. Квота на добычу нефти страны в рамках ОПЕК+ на 2024 год составляет 277 тысяч баррелей в сутки. По данным организации, в 2023 году республика добывала 271 тысячу баррелей нефти в сутки, а экспортировала - 249 тысяч баррелей в сутки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.