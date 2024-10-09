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"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев

"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев

Главком объединёнными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые "могут помочь"... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T06:42+0300

2024-10-09T06:42+0300

2024-10-09T06:43+0300

спецоперация на украине

нато

поставки вооружения

военная помощь украине

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Главком объединёнными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые "могут помочь" украинским военным на поле боя, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники. "(Каволи - прим. ред.) составил список систем вооружения, которыми располагают США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация (президента США Джо - прим. ред.) Байдена ещё не предоставила, включая ракеты класса "воздух-земля" и защищённую сеть связи, используемую НАТО", - следует из заявления. Источники также сообщают, что среди предложенных Каволи вооружений есть крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО, которая особенно полезна для управления и контроля ПВО. Ранее главком НАТО признавал, что ВС России быстро адаптируются к изменяющейся ситуации на фронте.

https://1prime.ru/20241008/svo-852066400.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, поставки вооружения, военная помощь украине