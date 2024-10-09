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"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев
"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев
Главком объединёнными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые "могут помочь"... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T06:42+0300
2024-10-09T06:42+0300
2024-10-09T06:43+0300
спецоперация на украине
нато
поставки вооружения
военная помощь украине
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Главком объединёнными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые "могут помочь" украинским военным на поле боя, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники. "(Каволи - прим. ред.) составил список систем вооружения, которыми располагают США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация (президента США Джо - прим. ред.) Байдена ещё не предоставила, включая ракеты класса "воздух-земля" и защищённую сеть связи, используемую НАТО", - следует из заявления. Источники также сообщают, что среди предложенных Каволи вооружений есть крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО, которая особенно полезна для управления и контроля ПВО. Ранее главком НАТО признавал, что ВС России быстро адаптируются к изменяющейся ситуации на фронте.
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нато, поставки вооружения, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, поставки вооружения, военная помощь Украине
"Могут помочь". Главком НАТО назвал оружие, в котором нуждается Киев
CNN: командующий силами НАТО составил список вооружений США, которые "могут помочь" ВСУ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Главком объединёнными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые "могут помочь" украинским военным на поле боя, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники.
"(Каволи - прим. ред.) составил список систем вооружения, которыми располагают США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация (президента США Джо - прим. ред.) Байдена ещё не предоставила, включая ракеты класса "воздух-земля" и защищённую сеть связи, используемую НАТО", - следует из заявления.
Источники также сообщают, что среди предложенных Каволи вооружений есть крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" JASSM и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО, которая особенно полезна для управления и контроля ПВО.
Ранее главком НАТО признавал, что ВС России быстро адаптируются к изменяющейся ситуации на фронте.
"Ускорили продвижение". На Западе бьют тревогу из-за наступления ВС России