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ВТБ начал выдавать льготные кредиты бизнесу приграничных регионов России

ВТБ начал выдавать льготные кредиты бизнесу приграничных регионов России - 09.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ начал выдавать льготные кредиты бизнесу приграничных регионов России

ВТБ начал выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу в приграничных районах России, первый такой кредит в размере 30 миллионов получил поставщик... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:36+0300

2024-10-09T10:36+0300

2024-10-09T10:36+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ВТБ начал выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу в приграничных районах России, первый такой кредит в размере 30 миллионов получил поставщик сельскохозяйственной продукции из Курской области компания "Грейн-Инвест", сообщил банк. Программа льготного кредитования по ставке не выше ключевой доступна субъектам МСП, зарегистрированным и работающим в Белгородской, Брянской и Курской областях. Предприниматели и юридические лица могут получить до 30 миллионов рублей как на оборотные, так и на инвестиционные цели, льготная ставка действует один год. "ВТБ предоставил первый кредит по льготной программе для малого и среднего бизнеса в приграничных регионах. Поставщик сельскохозяйственной зерновой продукции – компания "Грейн-Инвест" из Курской области получила в банке 30 миллионов рублей на пополнение оборотных средств под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП", - говорится в сообщении кредитной организации. Пресс-служба отмечает, что льготные условия распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов ВТБ для предпринимателей и юридических лиц, а для оформления льготного кредита в банке потребуются учредительные и финансовые документы компании, в отдельных случаях - подтверждение залогового обеспечения кредита. По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, которые приводятся в сообщении, для клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в приграничных регионах действуют программы реструктуризации, кредитных каникул, бесплатного РКО и другие меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от компаний в настоящее время составляет около 4 миллиардов рублей. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба кредитной организации, напомнил, что банки-участники льготной программы активно поддерживают клиентов с начала сентября этого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, кредит, бизнес