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Юань открыл торги 9 октября ростом
Юань открыл торги 9 октября ростом - 09.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 9 октября ростом
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты увеличивается до 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:06+0300
2024-10-09T10:06+0300
2024-10-09T10:16+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты увеличивается до 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 2 копейки, до 13,67 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги 9 октября ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 13,67 рубля
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты увеличивается до 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 2 копейки, до 13,67 рубля.