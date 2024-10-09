https://1prime.ru/20241009/yuan-852072435.html

Юань открыл торги 9 октября ростом

Юань открыл торги 9 октября ростом - 09.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 9 октября ростом

Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты увеличивается до 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:06+0300

2024-10-09T10:06+0300

2024-10-09T10:16+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/76239/25/762392585_0:321:2666:1821_1920x0_80_0_0_19353bd5dcfbf039676310a692f555ee.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты увеличивается до 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 2 копейки, до 13,67 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, мосбиржа