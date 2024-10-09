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Заемные деньги дорожают, а юаней уже не хватит на всех - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Заемные деньги дорожают, а юаней уже не хватит на всех
Заемные деньги дорожают, а юаней уже не хватит на всех - 09.10.2024, ПРАЙМ
Заемные деньги дорожают, а юаней уже не хватит на всех
Мы ждем смены валюты при произведении выплат в юаневых выпусках. Это связано как с дефицитом самих юаней в системе, так и со сложностями проведения платежей в... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T08:00+0300
2024-10-09T08:00+0300
китайский юань
мнения аналитиков
внешние займы
офз
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мы ждем смены валюты при произведении выплат в юаневых выпусках. Это связано как с дефицитом самих юаней в системе, так и со сложностями проведения платежей в юанях через НРД. Есть риск того, что выплата в юанях просто не дойдет до адресата. Дефицит юаней напрямую отражается на стоимости заимствований для корпораций и на межбанковском рынке. При этом на ММВБ, ввиду ее изолированности, ставки overnight доходят до астрономический значений. К примеру, в начале сентября ставка доходила до 212% годовых. Но сейчас данный показатель скорректировался до "нормальных" 14,5% годовых.Заемщикам также сложно выходить на рынок, когда кривая свопов находится на уровне 20% / 20% / 20% для 3 месяцев / 1 года / 3 лет соответственно. При текущих ставках рынок будет сжиматься. Уже сейчас даже эмитенты, которые ранее предпочитали валютные займы (например, Русал, Фосагро или Алроса), выходят на рублевый рынок. Компании просто не готовы занимать по двузначным ставкам в валюте. Доля рублевых заимствований продолжит рост, если смотреть пропорцию юани/рубли. Рынок в иностранной валюте фактически закрыт для заемщиков на данный момент. Это в том числе связано с замещением суверенных еврооблигаций, которое ожидается в декабре. Участники рынка ждут снижения цен на валютные облигации к концу года. И это давит на рынок. Поэтому вряд ли можно ожидать новых займов в иностранной валюте ранее весны 2025 года. Рост доходностей в иностранной валюте скорее всего продолжится. Но и на рублевом рынке далеко не все гладко. Стоимость займов для корпоративных эмитентов уже превышает 20%, а размещения идут в выпусках с плавающей ставкой. Учитывая, что на следующем заседании ставку вероятнее всего повысят, рост стоимости займов на рублевом рынке также продолжится. Автор - Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20231006/841905198.html
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Артем Привалов
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Артем Привалов
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, внешние займы, офз
Китайский юань, Мнения аналитиков, внешние займы, ОФЗ
08:00 09.10.2024
 
Заемные деньги дорожают, а юаней уже не хватит на всех

Аналитик Привалов: выплаты по займам в юанях вскоре заменят на рубли

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Артем Привалов, портфельный управляющий УК Альфа-Капитал.
Артем Привалов
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мы ждем смены валюты при произведении выплат в юаневых выпусках. Это связано как с дефицитом самих юаней в системе, так и со сложностями проведения платежей в юанях через НРД. Есть риск того, что выплата в юанях просто не дойдет до адресата.
Дефицит юаней напрямую отражается на стоимости заимствований для корпораций и на межбанковском рынке. При этом на ММВБ, ввиду ее изолированности, ставки overnight доходят до астрономический значений. К примеру, в начале сентября ставка доходила до 212% годовых. Но сейчас данный показатель скорректировался до "нормальных" 14,5% годовых.
Заемщикам также сложно выходить на рынок, когда кривая свопов находится на уровне 20% / 20% / 20% для 3 месяцев / 1 года / 3 лет соответственно.
При текущих ставках рынок будет сжиматься. Уже сейчас даже эмитенты, которые ранее предпочитали валютные займы (например, Русал, Фосагро или Алроса), выходят на рублевый рынок. Компании просто не готовы занимать по двузначным ставкам в валюте.
Доля рублевых заимствований продолжит рост, если смотреть пропорцию юани/рубли. Рынок в иностранной валюте фактически закрыт для заемщиков на данный момент. Это в том числе связано с замещением суверенных еврооблигаций, которое ожидается в декабре. Участники рынка ждут снижения цен на валютные облигации к концу года. И это давит на рынок. Поэтому вряд ли можно ожидать новых займов в иностранной валюте ранее весны 2025 года. Рост доходностей в иностранной валюте скорее всего продолжится.
Но и на рублевом рынке далеко не все гладко. Стоимость займов для корпоративных эмитентов уже превышает 20%, а размещения идут в выпусках с плавающей ставкой. Учитывая, что на следующем заседании ставку вероятнее всего повысят, рост стоимости займов на рублевом рынке также продолжится.
Автор - Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Трансформация рынка заемных средств предоставит новые возможности
6 октября 2023, 08:24

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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