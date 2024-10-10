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ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России

ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России - 10.10.2024, ПРАЙМ

ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России

Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:28+0300

2024-10-10T11:28+0300

2024-10-10T11:28+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, пишет газета Politico."Парламент, как ожидается, одобрит предложение 22 октября", - сказано в публикации.Ранее страны-члены Евросоюза согласовали механизм предоставления кредита, но окончательное согласие требуется от Европарламента. Информация о предложении кредита была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре. Однако есть разногласия между ЕС и США относительно гарантий по этому кредиту.США желают, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Украине, но мнение внутри ЕС расходится. Замороженные российские активы находятся преимущественно в ЕС, и венгерская сторона не поддерживает продление срока замораживания с шести месяцев до трех лет.За последние несколько лет ЕС и страны G7 уже заморозили около половины валютных резервов России, которые составляют около 300 миллиардов евро.

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