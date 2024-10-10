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ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России - 10.10.2024, ПРАЙМ
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ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России
ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России - 10.10.2024, ПРАЙМ
ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России
Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:28+0300
2024-10-10T11:28+0300
экономика
россия
украина
кредит
еп
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, пишет газета Politico."Парламент, как ожидается, одобрит предложение 22 октября", - сказано в публикации.Ранее страны-члены Евросоюза согласовали механизм предоставления кредита, но окончательное согласие требуется от Европарламента. Информация о предложении кредита была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре. Однако есть разногласия между ЕС и США относительно гарантий по этому кредиту.США желают, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Украине, но мнение внутри ЕС расходится. Замороженные российские активы находятся преимущественно в ЕС, и венгерская сторона не поддерживает продление срока замораживания с шести месяцев до трех лет.За последние несколько лет ЕС и страны G7 уже заморозили около половины валютных резервов России, которые составляют около 300 миллиардов евро.
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россия, украина, кредит, еп
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, кредит, ЕП
11:28 10.10.2024
 
ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России

Politico: ЕП может изучить механизм выдачи €35 млрд кредита Киеву под активы РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, пишет газета Politico.
"Парламент, как ожидается, одобрит предложение 22 октября", - сказано в публикации.
Ранее страны-члены Евросоюза согласовали механизм предоставления кредита, но окончательное согласие требуется от Европарламента. Информация о предложении кредита была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре. Однако есть разногласия между ЕС и США относительно гарантий по этому кредиту.
США желают, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Украине, но мнение внутри ЕС расходится. Замороженные российские активы находятся преимущественно в ЕС, и венгерская сторона не поддерживает продление срока замораживания с шести месяцев до трех лет.
За последние несколько лет ЕС и страны G7 уже заморозили около половины валютных резервов России, которые составляют около 300 миллиардов евро.
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАкредитЕП
 
 
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