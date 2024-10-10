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Россиянам рассказали, чем грозит регулярный запуск авто во время простоя - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, чем грозит регулярный запуск авто во время простоя
Россиянам рассказали, чем грозит регулярный запуск авто во время простоя - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, чем грозит регулярный запуск авто во время простоя
Зимой автомобильный аккумулятор испытывает повышенную нагрузку из-за низких температур, отметили авторы материала издания Speedme.ru. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:37+0300
2024-10-10T09:37+0300
россия
авто
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Зимой автомобильный аккумулятор испытывает повышенную нагрузку из-за низких температур, отметили авторы материала издания Speedme.ru.В издании заметили, что мороз увеличивает внутреннее сопротивление батареи, что снижает ее емкость, особенно при температуре около минус 30 градусов Цельсия. Частые запуски двигателя в холодную погоду и короткие поездки могут сократить срок службы моторного масла.В холодных условиях масло может потерять свои защитные свойства уже через 2-3 тысячи километров пробега. При работе двигателя на низких оборотах в холодную погоду образуются углеродистые отложения, поэтому рекомендуется периодически выезжать на скоростные трассы для "выжигания" нагара на высоких оборотах.Для зарядки аккумулятора зимой рекомендуется использовать внешнее зарядное устройство и следить, чтобы напряжение не превышало 14,8 В. Если автомобиль долго простаивает, рекомендуется сделать несколько запусков двигателя для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии, но в случае длительной стоянки и наличия энергоемких систем лучше отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить его разрядку.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:37 10.10.2024
 
Россиянам рассказали, чем грозит регулярный запуск авто во время простоя

Speedme.ru: при простое автомобиля образуется нагар и стареет масло

© Фото : BMWАвтомобиль BMW X4
Автомобиль BMW X4 - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : BMW
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Зимой автомобильный аккумулятор испытывает повышенную нагрузку из-за низких температур, отметили авторы материала издания Speedme.ru.
В издании заметили, что мороз увеличивает внутреннее сопротивление батареи, что снижает ее емкость, особенно при температуре около минус 30 градусов Цельсия. Частые запуски двигателя в холодную погоду и короткие поездки могут сократить срок службы моторного масла.
В холодных условиях масло может потерять свои защитные свойства уже через 2-3 тысячи километров пробега. При работе двигателя на низких оборотах в холодную погоду образуются углеродистые отложения, поэтому рекомендуется периодически выезжать на скоростные трассы для "выжигания" нагара на высоких оборотах.
Для зарядки аккумулятора зимой рекомендуется использовать внешнее зарядное устройство и следить, чтобы напряжение не превышало 14,8 В. Если автомобиль долго простаивает, рекомендуется сделать несколько запусков двигателя для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии, но в случае длительной стоянки и наличия энергоемких систем лучше отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить его разрядку.
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