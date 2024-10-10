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Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке
Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке - 10.10.2024, ПРАЙМ
Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке
Попадание бензина в бак дизельного двигателя может привести к серьезной поломке топливной системы автомобиля, предупредил технический директор международной... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:37+0300
2024-10-10T15:37+0300
2024-10-10T15:37+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Попадание бензина в бак дизельного двигателя может привести к серьезной поломке топливной системы автомобиля, предупредил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Servise Никита Родионов в беседе с изданием "За рулем". Эксперт рассказал о последствиях даже непродолжительной работы мотора на неподходящем топливе. Это связано с совершенно иным устройством дизельной топливной системы. Кроме того, объяснил Родионов, дизельное топливо обладает смазывающими свойствами, что кардинально отличает его от бензина.В случае поломки на ремонт может уйти от 500 тысяч до миллиона рублей, подчеркнул он. При этом в случае случайного попадания эксперт советует не запускать работу двигателя и с помощью эвакуатора доставить автомобиль в сервис.
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россия, авто
Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке
Родионов: ремонт авто на дизельном топливе обойдется в 500 тысяч рублей
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
Попадание бензина в бак дизельного двигателя может привести к серьезной поломке топливной системы автомобиля, предупредил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Servise Никита Родионов в беседе с изданием "За рулем"
.
Эксперт рассказал о последствиях даже непродолжительной работы мотора на неподходящем топливе. Это связано с совершенно иным устройством дизельной топливной системы. Кроме того, объяснил Родионов, дизельное топливо обладает смазывающими свойствами, что кардинально отличает его от бензина.
В случае поломки на ремонт может уйти от 500 тысяч до миллиона рублей, подчеркнул он. При этом в случае случайного попадания эксперт советует не запускать работу двигателя и с помощью эвакуатора доставить автомобиль в сервис.