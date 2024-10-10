https://1prime.ru/20241010/avto-852107064.html

Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке

Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке - 10.10.2024, ПРАЙМ

Грозит поломкой. Эксперт предупредил о дорогостоящей ошибке

Попадание бензина в бак дизельного двигателя может привести к серьезной поломке топливной системы автомобиля, предупредил технический директор международной... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:37+0300

2024-10-10T15:37+0300

2024-10-10T15:37+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/74/842207440_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_b1b87a8ac8c1887685bf5faba706a162.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Попадание бензина в бак дизельного двигателя может привести к серьезной поломке топливной системы автомобиля, предупредил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Servise Никита Родионов в беседе с изданием "За рулем". Эксперт рассказал о последствиях даже непродолжительной работы мотора на неподходящем топливе. Это связано с совершенно иным устройством дизельной топливной системы. Кроме того, объяснил Родионов, дизельное топливо обладает смазывающими свойствами, что кардинально отличает его от бензина.В случае поломки на ремонт может уйти от 500 тысяч до миллиона рублей, подчеркнул он. При этом в случае случайного попадания эксперт советует не запускать работу двигателя и с помощью эвакуатора доставить автомобиль в сервис.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто