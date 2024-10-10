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Переплатите вдвое: раскрыты схемы обмана по автокредитам - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Переплатите вдвое: раскрыты схемы обмана по автокредитам
Переплатите вдвое: раскрыты схемы обмана по автокредитам - 10.10.2024, ПРАЙМ
Переплатите вдвое: раскрыты схемы обмана по автокредитам
Банк России обратил внимание на схемы обмана по программам автокредитования - и дилеры, и сами банки не гнушаются навязывать покупателям ненужные опции. От чего | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T02:02+0300
2024-10-10T02:02+0300
россия
автокредитование
эксклюзив
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России обратил внимание на схемы обмана по программам автокредитования - и дилеры, и сами банки не гнушаются навязывать покупателям ненужные опции. От чего можно будет вскоре смело отказываться, рассказала агентству “Прайм” Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру.Банк России фиксирует жалобы на программы автокредитования. Как правило, они объясняются удорожанием авто из-за навязывания услуг. Иногда автомобили просто не продаются не в кредит, либо без него обходятся дороже. При этом кредит можно взять только с дополнительными услугами, которые нельзя вернуть.Речь идет о дополнительном сервисном обслуживании или страховке, деньги за которые нельзя вернуть из-за дыр в законодательстве. Нередко такие условия диктуют не сами банки, а автосалоны. Порой все это обходится в лишние сотни тысяч рублей.Регулятор поставил цель разобраться с этим и ужесточить контроль над автокредитованием.“Очевидно, на автокредитование будет распространен опыт, который с 2025 года начнет применяться в ипотеке. Регулятор обозначит практики, которые необходимо будет избегать при выдаче автокредита при покупке машины в автосалоне – в частности, "навешивание" автосалонами-партнерами банков дополнительных услуг”, - полагает Солдатенкова.К ним могут отнести, например, дополнительное оборудование, карту автолюбителя для помощи на дорогах, gap-страхование, подписки на услуги автосалона и т.д., без которых автолюбитель не может получить автокредит в салоне.При этом стандарт будет нацелен на пресечение навязывания тех дополнительных услуг, от которых покупатель пока не может отказаться по закону, заключила специалист.
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россия, автокредитование, эксклюзив
РОССИЯ, автокредитование, Эксклюзив
02:02 10.10.2024
 
Переплатите вдвое: раскрыты схемы обмана по автокредитам

Эксперт Солдатенкова: автосалоны-партнеры банков "навешивают" ненужные допуслуги

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России обратил внимание на схемы обмана по программам автокредитования - и дилеры, и сами банки не гнушаются навязывать покупателям ненужные опции. От чего можно будет вскоре смело отказываться, рассказала агентству “Прайм” Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру.
Банк России фиксирует жалобы на программы автокредитования. Как правило, они объясняются удорожанием авто из-за навязывания услуг. Иногда автомобили просто не продаются не в кредит, либо без него обходятся дороже. При этом кредит можно взять только с дополнительными услугами, которые нельзя вернуть.
Речь идет о дополнительном сервисном обслуживании или страховке, деньги за которые нельзя вернуть из-за дыр в законодательстве. Нередко такие условия диктуют не сами банки, а автосалоны. Порой все это обходится в лишние сотни тысяч рублей.
Регулятор поставил цель разобраться с этим и ужесточить контроль над автокредитованием.
“Очевидно, на автокредитование будет распространен опыт, который с 2025 года начнет применяться в ипотеке. Регулятор обозначит практики, которые необходимо будет избегать при выдаче автокредита при покупке машины в автосалоне – в частности, "навешивание" автосалонами-партнерами банков дополнительных услуг”, - полагает Солдатенкова.
К ним могут отнести, например, дополнительное оборудование, карту автолюбителя для помощи на дорогах, gap-страхование, подписки на услуги автосалона и т.д., без которых автолюбитель не может получить автокредит в салоне.
При этом стандарт будет нацелен на пресечение навязывания тех дополнительных услуг, от которых покупатель пока не может отказаться по закону, заключила специалист.
 
РОССИЯавтокредитованиеЭксклюзив
 
 
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