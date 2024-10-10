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"Он явно проигрывает". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на фронте

"Он явно проигрывает". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на фронте - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Он явно проигрывает". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на фронте

У Владимира Зеленского есть серьезные проблемы как в сфере дипломатии, так на фронте. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T23:41+0300

2024-10-10T23:41+0300

2024-10-10T23:41+0300

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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть серьезные проблемы как в сфере дипломатии, так на фронте. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя", — сказал эксперт.Дэвис считает, что в самом тяжелом положении украинские войска сейчас находятся на Покровском направлении. На нем наблюдается больше всего новых прорывов со стороны Вооруженных сил РФ. Эксперт также отметил, что ВСУ практически попали в ловушку на Торецком направлении.По его словам, Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делает положение Украины еще более напряженным.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Угледара, который являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что за август и первую неделю сентября ВС РФ освободили почти тысячу квадратных километров территории, при этом ВСУ теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.

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украина, всу, вс рф, сво, минобороны рф