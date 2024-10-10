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В Россию завезли электрическую замену Kia Sportage
В Россию завезли электрическую замену Kia Sportage - 10.10.2024, ПРАЙМ
В Россию завезли электрическую замену Kia Sportage
В России у одного из московских дилеров появился в продаже новый электрический кроссовер KIA EV5. Цена автомобиля составляет 5,9 миллиона рублей. Об этом... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:01+0300
2024-10-10T18:01+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В России у одного из московских дилеров появился в продаже новый электрический кроссовер KIA EV5. Цена автомобиля составляет 5,9 миллиона рублей. Об этом сообщило издание SPEEDME.RU. Отмечается, что в РФ поступила версия KIA EV5 с электродвигателем на передней оси мощностью 217 лошадиных сил и крутящим моментом 310 Нм. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунды. Максимальная скорость модели — 185 километров в час. KIA EV5 создан на инновационной платформе E-GMP с 800-вольтовой системой, что обеспечивает высокую эффективность зарядки и долгий срок службы батареи, пишет издание. Представленная в России версия имеет батарею емкостью 64,2 кВт/ч. Она обеспечивает запас хода до 530 километров. Платформа поддерживает быструю зарядку, что позволяет заряжать батарею до 80% всего лишь в течение 18 минут при применении мощного зарядного устройства постоянного тока.Также отмечается, что размеры кроссовера составляют 4615 миллиметров в длину, 1875 миллиметров в ширину и 1715 миллиметров в высоту. Высота колесной базы — 2750 миллиметров. В интерьер KIA EV5 включили панорамные дисплеи, современные системы безопасности и поддержки водителя и высококачественные материалы отделки. По данным SPEEDME.RU, в дальнейшем ожидаются поставки полноприводной версии KIA EV5. Время ее разгона до 100 километров в час будет составлять 6,1 секунды с помощью дополнительного мотора на задней оси мощностью 95 лошадиных сил.
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авто, автомобили kia, кроссоверы, продажа автомобилей
Экономика, Авто, автомобили Kia, кроссоверы, продажа автомобилей
В Россию завезли электрическую замену Kia Sportage
SPEEDME.RU: в России начали продавать электрический кроссовер Kia EV5 2024 года
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
В России у одного из московских дилеров появился в продаже новый электрический кроссовер KIA EV5. Цена автомобиля составляет 5,9 миллиона рублей. Об этом сообщило издание SPEEDME.RU
.
Отмечается, что в РФ поступила версия KIA EV5 с электродвигателем на передней оси мощностью 217 лошадиных сил и крутящим моментом 310 Нм. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунды. Максимальная скорость модели — 185 километров в час.
KIA EV5 создан на инновационной платформе E-GMP с 800-вольтовой системой, что обеспечивает высокую эффективность зарядки и долгий срок службы батареи, пишет издание. Представленная в России версия имеет батарею емкостью 64,2 кВт/ч. Она обеспечивает запас хода до 530 километров. Платформа поддерживает быструю зарядку, что позволяет заряжать батарею до 80% всего лишь в течение 18 минут при применении мощного зарядного устройства постоянного тока.
Также отмечается, что размеры кроссовера составляют 4615 миллиметров в длину, 1875 миллиметров в ширину и 1715 миллиметров в высоту. Высота колесной базы — 2750 миллиметров. В интерьер KIA EV5 включили панорамные дисплеи, современные системы безопасности и поддержки водителя и высококачественные материалы отделки.
По данным SPEEDME.RU, в дальнейшем ожидаются поставки полноприводной версии KIA EV5. Время ее разгона до 100 километров в час будет составлять 6,1 секунды с помощью дополнительного мотора на задней оси мощностью 95 лошадиных сил.
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