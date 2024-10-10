https://1prime.ru/20241010/kurs-852110430.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября - 10.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,53 копейки, до 13,6922 рубля, курс доллара - на 29,11 копейки, до 97,2394 рубля, курс... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T17:52+0300
2024-10-10T17:52+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,53 копейки, до 13,6922 рубля, курс доллара - на 29,11 копейки, до 97,2394 рубля, курс евро - на 8,99 копейки, до 106,5074 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241010/dollar-852074814.html
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юань, курсы валют, доллар, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, курсы валют, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября
ЦБ: курс юаня на 11 октября - 13,69 руб, доллара - 97,24 руб, евро - 106,51руб
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,53 копейки, до 13,6922 рубля, курс доллара - на 29,11 копейки, до 97,2394 рубля, курс евро - на 8,99 копейки, до 106,5074 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Произойдет в любой момент: что подготовил доллар на конец года