https://1prime.ru/20241010/kurs-852110430.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября - 10.10.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,53 копейки, до 13,6922 рубля, курс доллара - на 29,11 копейки, до 97,2394 рубля, курс... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:52+0300

2024-10-10T17:52+0300

2024-10-10T17:58+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,53 копейки, до 13,6922 рубля, курс доллара - на 29,11 копейки, до 97,2394 рубля, курс евро - на 8,99 копейки, до 106,5074 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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