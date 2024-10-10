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СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области - 10.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области - 10.10.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
Соединенные Штаты считают, что ВСУ смогут удерживать контроль над захваченными территориями в Курской области как минимум несколько месяцев, сообщает Bloomberg... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:03+0300
2024-10-10T12:03+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, что ВСУ смогут удерживать контроль над захваченными территориями в Курской области как минимум несколько месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.В агентстве заметили, что вначале Украина столкнулась с нехваткой артиллерийских боеприпасов, но после получения помощи союзников, в том числе США и Франции, снабжение украинских военных стало более стабильным.Тем не менее, ВСУ столкнулись с огромными потерями личного состава и техники во время переброски сил в Курское приграничье. Киевские власти в свою очередь надеются использовать ситуацию в регионе в качестве разменной монеты в ходе переговоров с Москвой, но их перспективы не ясны, заключили в издании.Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные освободили два населенных пункта в Курской области. Один из освобожденных населенных пунктов был важным опорным пунктом, который был взят в результате уничтожения около 40 боевиков ВСУ.
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россия, всу, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, США
12:03 10.10.2024
 
СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территорию в Курской области несколько месяцев

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, что ВСУ смогут удерживать контроль над захваченными территориями в Курской области как минимум несколько месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
В агентстве заметили, что вначале Украина столкнулась с нехваткой артиллерийских боеприпасов, но после получения помощи союзников, в том числе США и Франции, снабжение украинских военных стало более стабильным.
Тем не менее, ВСУ столкнулись с огромными потерями личного состава и техники во время переброски сил в Курское приграничье. Киевские власти в свою очередь надеются использовать ситуацию в регионе в качестве разменной монеты в ходе переговоров с Москвой, но их перспективы не ясны, заключили в издании.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные освободили два населенных пункта в Курской области. Один из освобожденных населенных пунктов был важным опорным пунктом, который был взят в результате уничтожения около 40 боевиков ВСУ.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУСША
 
 
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