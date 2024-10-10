https://1prime.ru/20241010/kurskaya_oblast-852102274.html

СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области - 10.10.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области

Соединенные Штаты считают, что ВСУ смогут удерживать контроль над захваченными территориями в Курской области как минимум несколько месяцев, сообщает Bloomberg... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T12:03+0300

2024-10-10T12:03+0300

2024-10-10T12:03+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают, что ВСУ смогут удерживать контроль над захваченными территориями в Курской области как минимум несколько месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.В агентстве заметили, что вначале Украина столкнулась с нехваткой артиллерийских боеприпасов, но после получения помощи союзников, в том числе США и Франции, снабжение украинских военных стало более стабильным.Тем не менее, ВСУ столкнулись с огромными потерями личного состава и техники во время переброски сил в Курское приграничье. Киевские власти в свою очередь надеются использовать ситуацию в регионе в качестве разменной монеты в ходе переговоров с Москвой, но их перспективы не ясны, заключили в издании.Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные освободили два населенных пункта в Курской области. Один из освобожденных населенных пунктов был важным опорным пунктом, который был взят в результате уничтожения около 40 боевиков ВСУ.

https://1prime.ru/20240929/svo-851853340.html

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россия, всу, сша