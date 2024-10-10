https://1prime.ru/20241010/moldaviya-852109520.html

Евросоюз предложил Молдавии кредиты под видом помощи

Евросоюз предложил Молдавии кредиты под видом помощи - 10.10.2024, ПРАЙМ

Евросоюз предложил Молдавии кредиты под видом помощи

Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что из суммы в 1,8 миллиарда евро, которая обещана республике в виде помощи от ЕС, лишь 705 | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:27+0300

2024-10-10T17:27+0300

2024-10-10T17:28+0300

экономика

ес

молдавия

кредит

финансовая поддержка

https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что из суммы в 1,8 миллиарда евро, которая обещана республике в виде помощи от ЕС, лишь 705 миллионов евро являются грантами, остальная часть - это кредиты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. "Эти кредиты будут предоставлены по чрезвычайно выгодной для Молдавии ставке, которая поможет нам выплатить кредит за счет экономического роста, который мы увидим в ближайшие годы. Финансовые условия будут опубликованы Европейской комиссией. Грантовый компонент составляет значительные 285 миллионов евро. Есть также еще один грантовый компонент, который в сумме составляет 420 миллионов евро, а остальная часть - это кредиты", - сообщила Герасимова журналистам. По ее словам, средства пойдут на осуществление реформ, модернизацию институтов, укреплении инфраструктуры посредством новых инвестиций в дороги, энергетическую безопасность государства. "Эти деньги рассчитаны на ближайшие три года и должны быть вложены в нашу экономику таким образом, чтобы мы смогли полностью использовать наши возможности и экономический потенциал наших предпринимателей, малых и средних компаний, в том числе семейных предприятий. Эти деньги поступят в государственную казну, в Министерство финансов, будет также проектная составляющая, в том числе для гражданского общества, будут инвестиции, которые пойдут непосредственно в экономику", - пояснила вице-премьер. Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. Девятого октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигать безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://1prime.ru/20240915/moldaviya-851585103.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, молдавия, кредит, финансовая поддержка