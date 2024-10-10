https://1prime.ru/20241010/neft-852096464.html

Нефть выросла в цене после двух дней снижения

Нефть выросла в цене после двух дней снижения - 10.10.2024, ПРАЙМ

Нефть выросла в цене после двух дней снижения

Цены на нефть коррекционно поднимаются в четверг утром после двух подряд негативных торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:19+0300

2024-10-10T08:19+0300

2024-10-10T08:20+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть коррекционно поднимаются в четверг утром после двух подряд негативных торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,78%, до 77,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,85%, до 73,86 доллара. До того нефть дешевела два дня подряд. Смена ценового направления может быть вызвана тем, что инвесторы в том числе следят за развитием событий на Ближнем Востоке - усиление конфликта может привести к перебоям в поставках сырьевых товаров, в том числе нефти. Ранее в четверг директор индустриального города в сирийской провинции Хомс Амер Халиль сообщил РИА Новости о том, что самолеты израильских ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba. При этом, согласно СМИ, США предлагают Израилю ограничить масштаб ответного удара по Ирану в обмен на введение экономических санкций против Тегерана.

https://1prime.ru/20241010/dollar-852074814.html

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нефть, цены, brent