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Цены на нефть ускорили рост до более одного процента

Цены на нефть ускорили рост до более одного процента - 10.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до более одного процента

Темпы роста мировых цен на нефть в четверг днем превысили 1%, ускорившись по сравнению с утренней динамикой на фоне ожиданий по балансу спроса и предложения,... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:36+0300

2024-10-10T15:36+0300

2024-10-10T15:36+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Темпы роста мировых цен на нефть в четверг днем превысили 1%, ускорившись по сравнению с утренней динамикой на фоне ожиданий по балансу спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,14%, до 77,45 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,22%, до 74,13 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 1%. Цены на нефть несколько восстанавливаются после недавней распродажи: стоимость этого вида сырья во вторник снизилась в среднем почти на 4,5%, а в среду – в пределах 1%. Внимание инвесторов сосредоточено на ряде факторов спроса и предложения. Так, со стороны спроса рынки следят за экономикой Китая, крупного импортера и потребителя нефти. Со стороны предложения риском остается ситуация на Ближнем Востоке, где опасения инвесторов сосредоточены вокруг потенциального ответа Израиля на ракетную атаку Ирана. Трейдеры также продолжают оценивать статистику о запасах нефти в США, опубликованную в среду. По данным минэнерго, за неделю по 4 октября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 5,8 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 2 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов заметно сократились. На стоимость нефти может повлиять и статистика по инфляции в США, которая будет опубликована позднее в четверг. Аналитики ожидают замедления годовой инфляции в стране в сентябре. Статистика может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны сырьевые товары.

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нефть, цены