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Цены на нефть ускорили рост до двух процентов

Цены на нефть ускорили рост до двух процентов - 10.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до двух процентов

Цены на нефть ускоряют рост до 2% в четверг вечером в условиях неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:43+0300

2024-10-10T17:43+0300

2024-10-10T17:43+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть ускоряют рост до 2% в четверг вечером в условиях неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,15%, до 78,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,1%, до 74,81 доллара. Две предыдущие торговые сессии нефть дешевела. "В преддверии выходных нефть, скорее всего, будет продолжать колебаться, поскольку рынок пытается оценить потенциальные события", - сообщила агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин (Rebecca Babin). "Трейдеры не спешат реагировать на события и в значительной степени находятся в режиме ожидания, не имея уверенности ни в одном из направлений из-за высокого уровня неопределенности", - добавила эксперт. Геополитическая напряженность привела к резкому росту волатильности цен. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Рынки обратили внимание на статистику по инфляции в США. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 2,4% в годовом выражении после увеличения на 2,5% месяцем ранее. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении ускорилась до 3,3% с 3,2%, в месячном выражении - осталась на уровне августа в 0,3%. Трейдеры продолжают оценивать статистику по коммерческим запасам нефти в США. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 422,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина упали на 6,3 миллиона баррелей (на 2,9%), до 214,9 миллиона, а запасы дистиллятов - на 3,1 миллиона баррелей (на 2,6%), до 118,5 миллиона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены