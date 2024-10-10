https://1prime.ru/20241010/pensiya-852094986.html
Эксперт рассказала, кому ожидать повышение пенсии в ноябре
Эксперт рассказала, кому ожидать повышение пенсии в ноябре - 10.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кому ожидать повышение пенсии в ноябре
Выплаты работникам угольной промышленности, а также членам лётных экипажей гражданской авиации при наработке определенного стажа увеличатся с ноября, поделилась | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T05:55+0300
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2024-10-10T05:55+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Выплаты работникам угольной промышленности, а также членам лётных экипажей гражданской авиации при наработке определенного стажа увеличатся с ноября, поделилась с новостным агентством РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября ... при условии, что рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья", - объяснила эксперт.Кроме того, повышение выплат затронет пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет. Эксперт уточнила, что государство в два раза увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии, а также предоставит доплату за возраст.По словам Рыжих, итоговая фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет составит 16 269,76 рублей ежемесячно. При этом жители Крайнего Севера могут получить дополнительные выплаты. Индексация коснется также работающих россиян пенсионного возраста, которые перестали работать в октябре.
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пенсии, пенсионеры, россия
Пенсии, пенсионеры, РОССИЯ
Эксперт рассказала, кому ожидать повышение пенсии в ноябре
Рыжих: работникам двух отраслей и пенсионерам старше 80 лет повысят выплаты с ноября
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Выплаты работникам угольной промышленности, а также членам лётных экипажей гражданской авиации при наработке определенного стажа увеличатся с ноября, поделилась с новостным агентством РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
"Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября ... при условии, что рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья", - объяснила эксперт.
Кроме того, повышение выплат затронет пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет. Эксперт уточнила, что государство в два раза увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии, а также предоставит доплату за возраст.
По словам Рыжих, итоговая фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет составит 16 269,76 рублей ежемесячно. При этом жители Крайнего Севера могут получить дополнительные выплаты. Индексация коснется также работающих россиян пенсионного возраста, которые перестали работать в октябре.
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