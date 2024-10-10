https://1prime.ru/20241010/plan-852095148.html

"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского

"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского

Действующий американский президент Джо Байден переложил ответственность за воплощение "плана победы" Зеленского, главы киевского режима, на европейских лидеров... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T06:19+0300

2024-10-10T06:19+0300

2024-10-10T06:39+0300

политика

джо байден

владимир зеленский

украина

план

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден переложил ответственность за воплощение "плана победы" Зеленского, главы киевского режима, на европейских лидеров и Украину, когда отказался приехать на встречу контактной группы в ФРГ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале."Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой", — объяснил он.Дубинский также предположил, что истинная причина отмены поездки главы Белого дома заключается в стремлении дистанцироваться от плана Владимира Зеленского. По словам политика, это лишь в очередной раз доказывает, что заявления главы Киева были встречены на Западе "без восторга".

https://1prime.ru/20241009/ukraina-852091021.html

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джо байден, владимир зеленский, украина, план