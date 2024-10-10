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"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского
"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского
Действующий американский президент Джо Байден переложил ответственность за воплощение "плана победы" Зеленского, главы киевского режима, на европейских лидеров... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T06:19+0300
2024-10-10T06:19+0300
2024-10-10T06:39+0300
политика
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден переложил ответственность за воплощение "плана победы" Зеленского, главы киевского режима, на европейских лидеров и Украину, когда отказался приехать на встречу контактной группы в ФРГ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале."Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой", — объяснил он.Дубинский также предположил, что истинная причина отмены поездки главы Белого дома заключается в стремлении дистанцироваться от плана Владимира Зеленского. По словам политика, это лишь в очередной раз доказывает, что заявления главы Киева были встречены на Западе "без восторга".
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Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, УКРАИНА, план
"Знак плохой". На Украине объяснили, как Байден предал Зеленского
Дубинский: Байден показал, что не хочет помогать с "планом победы" Зеленского
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден переложил ответственность за воплощение "плана победы" Зеленского, главы киевского режима, на европейских лидеров и Украину, когда отказался приехать на встречу контактной группы в ФРГ, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой", — объяснил он.
Дубинский также предположил, что истинная причина отмены поездки главы Белого дома заключается в стремлении дистанцироваться от плана Владимира Зеленского. По словам политика, это лишь в очередной раз доказывает, что заявления главы Киева были встречены на Западе "без восторга".
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