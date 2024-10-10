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"Ситуация отчаянная". На Западе признали череду провалов ВСУ под Курском
"Ситуация отчаянная". На Западе признали череду провалов ВСУ под Курском - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Ситуация отчаянная". На Западе признали череду провалов ВСУ под Курском
Подконтрольные украинским военным территории в Курской области все сильнее сокращаются, при этом потери значительно растут, рассказал ирландский журналист Чей... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:02+0300
2024-10-10T12:02+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Подконтрольные украинским военным территории в Курской области все сильнее сокращаются, при этом потери значительно растут, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Ситуация для Украины в Курской области становится все более отчаянной", — подчеркнул журналист в публикации.Он также обратил внимание на число ликвидированной военной техники, поставленной Киеву странами Североатлантического альянса. В связи с огромным масштабом потерь Боуз назвал территории направления "натовским кладбищем".
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
"Ситуация отчаянная". На Западе признали череду провалов ВСУ под Курском
Журналист Боуз: плацдарм ВСУ в Курской области уменьшается, а их потери растут