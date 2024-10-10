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Эксперт раскрыл, какое разочарование ждет Зеленского в Лондоне - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, какое разочарование ждет Зеленского в Лондоне
Эксперт раскрыл, какое разочарование ждет Зеленского в Лондоне - 10.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, какое разочарование ждет Зеленского в Лондоне
Глава киевского режима Владимир Зеленский вероятнее всего не получит разрешение у Кира Стармера, британского премьера, использовать поставленное оружие для... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:33+0300
2024-10-10T11:33+0300
политика
владимир зеленский
великобритания
помощь украине
джо байден
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вероятнее всего не получит разрешение у Кира Стармера, британского премьера, использовать поставленное оружие для ударов по российским территориям, считает профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский."Может ли британский министр без согласования с Вашингтоном чего-то объявить? На мой взгляд, нет. Не может...", - объяснил эксперт. Он также указал на то, что действующий президент Штатов Джо Байден, отказавшийся от участия в саммите контактной группы по украинскому вопросу, вероятнее всего решил отложить принятие решений до ноябрьских выборов нового главы государства.Ранее стало известно, что украинский лидер намерен провести турне и посетить Великобританию, Германию и Францию. В ходе своих визитов Зеленский намерен обсудить вопросы дополнительной помощи Киеву и реализации "плана победы".
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владимир зеленский, великобритания, помощь украине, джо байден
Политика, Владимир Зеленский, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, помощь Украине, Джо Байден
11:33 10.10.2024
 
Эксперт раскрыл, какое разочарование ждет Зеленского в Лондоне

Эксперт Братерский: Зеленский не получит разрешение Лондона на удары по России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вероятнее всего не получит разрешение у Кира Стармера, британского премьера, использовать поставленное оружие для ударов по российским территориям, считает профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский.
"Может ли британский министр без согласования с Вашингтоном чего-то объявить? На мой взгляд, нет. Не может...", - объяснил эксперт. Он также указал на то, что действующий президент Штатов Джо Байден, отказавшийся от участия в саммите контактной группы по украинскому вопросу, вероятнее всего решил отложить принятие решений до ноябрьских выборов нового главы государства.
Ранее стало известно, что украинский лидер намерен провести турне и посетить Великобританию, Германию и Францию. В ходе своих визитов Зеленский намерен обсудить вопросы дополнительной помощи Киеву и реализации "плана победы".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
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ПолитикаВладимир ЗеленскийВЕЛИКОБРИТАНИЯпомощь УкраинеДжо Байден
 
 
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