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Курс рубля к юаню на Мосбирже корректируется вверх - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже корректируется вверх
Курс рубля к юаню на Мосбирже корректируется вверх - 10.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже корректируется вверх
Рубль на Московской бирже в четверг корректируется вверх к юаню, который опустился ниже 13,6 рубля, следует из данных торгов. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:11+0300
2024-10-10T18:11+0300
китайский юань
россия
мосбиржа
биржевые торги
юань
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг корректируется вверх к юаню, который опустился ниже 13,6 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.47 мск падает на 12 копеек - до 13,56 рубля. Снижение составляет 0,8%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,55-13,71 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 92,4 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,24 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,097 против 7,079 на форексе. РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ Курс рубля в четверг пытается отыграть часть потерь к юаню на Московской бирже. Китайская валюта в среду обновила максимум с октября прошлого года, поднявшись немного выше 13,74 рубля. Однако затем юань отступил и к текущему моменту торгуется ниже 13,6 рубля. "На фоне серьезного роста курсов валют к рублю наблюдаются спекулятивные продажи, что способно вызвать более глубокую коррекцию. Однако пока этого не происходит. Видимо, спрос на инвалюту остается повышенным на фоне восстановления импорта, в том числе благодаря улучшению ситуации с трансграничными платежами", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка составляют 14,05% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,98% в среду. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к растет на 2,3% - до 78,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 103 пунктов. ПРОГНОЗЫ Основной риск для рубля – окончание 12 октября срока действия лицензии, выданной Минфином США для завершения операций с Мосбиржей, на которую американский минфин наложил санкции: это может подталкивать покупателей валюты, и соответственно, усиливать давление на рубль, рассуждает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". "Соответственно, на следующей неделе на биржевом рынке останутся нерезиденты, которые готовы принимать на себя риск вторичных санкций. Под вопросом – готовность китайской стороны, как ключевого источника валютной ликвидности, продолжать торговлю с рублем", - говорит она. До конца текущей торговой недели курс юаня, скорее всего, продолжит проверять на прочность область поддержки 13,5–13,6 рубля, полагает в свою очередь Бабин.
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россия, мосбиржа, биржевые торги, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, юань
18:11 10.10.2024
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже корректируется вверх

Курс юаня на Мосбирже скорректировался до 13,56 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг корректируется вверх к юаню, который опустился ниже 13,6 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.47 мск падает на 12 копеек - до 13,56 рубля. Снижение составляет 0,8%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,55-13,71 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 92,4 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 96,24 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,097 против 7,079 на форексе.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Курс рубля в четверг пытается отыграть часть потерь к юаню на Московской бирже. Китайская валюта в среду обновила максимум с октября прошлого года, поднявшись немного выше 13,74 рубля. Однако затем юань отступил и к текущему моменту торгуется ниже 13,6 рубля.
"На фоне серьезного роста курсов валют к рублю наблюдаются спекулятивные продажи, что способно вызвать более глубокую коррекцию. Однако пока этого не происходит. Видимо, спрос на инвалюту остается повышенным на фоне восстановления импорта, в том числе благодаря улучшению ситуации с трансграничными платежами", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневые ставки денежного рынка составляют 14,05% годовых по индикатору RUSFARCNY против 13,98% в среду.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к растет на 2,3% - до 78,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 103 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Основной риск для рубля – окончание 12 октября срока действия лицензии, выданной Минфином США для завершения операций с Мосбиржей, на которую американский минфин наложил санкции: это может подталкивать покупателей валюты, и соответственно, усиливать давление на рубль, рассуждает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал".
"Соответственно, на следующей неделе на биржевом рынке останутся нерезиденты, которые готовы принимать на себя риск вторичных санкций. Под вопросом – готовность китайской стороны, как ключевого источника валютной ликвидности, продолжать торговлю с рублем", - говорит она.
До конца текущей торговой недели курс юаня, скорее всего, продолжит проверять на прочность область поддержки 13,5–13,6 рубля, полагает в свою очередь Бабин.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 11 октября
17:52
 
Китайский юаньРОССИЯМосбиржабиржевые торгиюань
 
 
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