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Рубль на Мосбирже отскочил вверх против юаня - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже отскочил вверх против юаня
Рубль на Мосбирже отскочил вверх против юаня - 10.10.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже отскочил вверх против юаня
Рубль на Московской бирже в четверг отскочил вверх против юаня, который ощутимо рос на протяжении последних нескольких недель, следует из данных торгов. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T22:20+0300
2024-10-10T22:20+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг отскочил вверх против юаня, который ощутимо рос на протяжении последних нескольких недель, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек, до 13,51 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 95,6 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,51 рубля. РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ Курс рубля к юаню в четверг на Московской бирже стабилизировался первую половину торгов, однако во второй стал активно прибавлять. Китайская валюта, обновившая накануне максимум с октября прошлого года, поднявшись немного выше отметки 13,74 рубля, отступила ниже. "Валюты долго и почти безоткатно дорожали к рублю, но повышенные объемы чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, жесткая денежно-кредитная политика, восстановление цен на нефть в течение сентября, с временным лагом транслировалось в курс", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". После 15.00 мск рост рубля ускорился. Возможно, что игроки рынка обратили внимание на новости по БРИКС. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле. Кроме того, Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила, что положительное сальдо торгового баланса РФ за январь-август 2024 года составило 100 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,87%. Наконец, стало известно, что международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу группы компаний "Арнест". С процессом выхода Unilever из РФ могло быть связано затяжное ослабление рубля в предыдущие недели. ПРОГНОЗЫ Главными факторами давления остаются изменения внешнеторгового баланса, провоцирующие дефицит инвалют, а также расширение бюджетного дефицита и острая геополитика, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Пока же, краткосрочно, юань может приблизиться к 13,3 рубля, а доллар – к 95 рублям", - оценивает он. Николай Рясков из УК ПСБ не ожидает до конца года роста курса выше 100 рублей за доллар. "В ближайшее время он будет находиться в пределах 90-95 рублей за доллар. Ключевым движущим фактором колебаний валютных курсов в настоящее время выступают опасения участников рынка относительно проведения платежей по внешнеэкономическим сделкам в иностранных банках, включая расчеты в юанях", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
22:20 10.10.2024
 
Рубль на Мосбирже отскочил вверх против юаня

Рубль после затяжного падения на Мосбирже отскочил вверх против юаня

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг отскочил вверх против юаня, который ощутимо рос на протяжении последних нескольких недель, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек, до 13,51 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 95,6 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,51 рубля.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ

Курс рубля к юаню в четверг на Московской бирже стабилизировался первую половину торгов, однако во второй стал активно прибавлять. Китайская валюта, обновившая накануне максимум с октября прошлого года, поднявшись немного выше отметки 13,74 рубля, отступила ниже.
"Валюты долго и почти безоткатно дорожали к рублю, но повышенные объемы чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, жесткая денежно-кредитная политика, восстановление цен на нефть в течение сентября, с временным лагом транслировалось в курс", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
После 15.00 мск рост рубля ускорился. Возможно, что игроки рынка обратили внимание на новости по БРИКС. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле.
Кроме того, Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила, что положительное сальдо торгового баланса РФ за январь-август 2024 года составило 100 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,87%.
Наконец, стало известно, что международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу группы компаний "Арнест". С процессом выхода Unilever из РФ могло быть связано затяжное ослабление рубля в предыдущие недели.

ПРОГНОЗЫ

Главными факторами давления остаются изменения внешнеторгового баланса, провоцирующие дефицит инвалют, а также расширение бюджетного дефицита и острая геополитика, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Пока же, краткосрочно, юань может приблизиться к 13,3 рубля, а доллар – к 95 рублям", - оценивает он.
Николай Рясков из УК ПСБ не ожидает до конца года роста курса выше 100 рублей за доллар. "В ближайшее время он будет находиться в пределах 90-95 рублей за доллар. Ключевым движущим фактором колебаний валютных курсов в настоящее время выступают опасения участников рынка относительно проведения платежей по внешнеэкономическим сделкам в иностранных банках, включая расчеты в юанях", - добавляет он.
Котировки, сток
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента
18:58
 
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