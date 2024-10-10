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"Надвигающееся поражение". На Западе назвали опасную угрозу в зоне СВО

"Надвигающееся поражение". На Западе назвали опасную угрозу в зоне СВО - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Надвигающееся поражение". На Западе назвали опасную угрозу в зоне СВО

НАТО может спровоцировать еще большую эскалацию на фоне поражения ВСУ в зоне спецоперации. Таким мнением в аккаунте в социальной сети X поделился профессор... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:54+0300

2024-10-10T15:54+0300

2024-10-10T15:54+0300

спецоперация на украине

финляндия

сво

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. НАТО может спровоцировать еще большую эскалацию на фоне поражения ВСУ в зоне спецоперации. Таким мнением в аккаунте в социальной сети X поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Самый большой риск и страх заключается в том, что НАТО воспримет свое надвигающееся поражение на Украине как экзистенциальную угрозу", — отметил он.По мнению Малинена, ВСУ превратились в отдельное войско альянса, поскольку были обучены его инструкторами. Кроме того, грядущее поражение приведет к распаду НАТО, что создаст еще большую угрозу для региона.Ранее в Пентагоне выступили с заявлением, что Вашингтон не позволит ВСУ бить вглубь российской территории из-за опасения эскалации конфликта.

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