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В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot
В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot - 10.10.2024, ПРАЙМ
В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения ВС России еще одного комплекса Patriot. Об... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:59+0300
2024-10-10T09:59+0300
спецоперация на украине
верховная рада
александр сырский
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения ВС России еще одного комплекса Patriot. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Telegram."Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - отметила парламентарий в публикации.Безуглая уже не раз критиковала руководство ВСУ, включая бывшего главу украинских войск Валерия Залужного. Она уверена, что Сырский только усугубил ситуацию и может покинуть должность с позором. Безуглая призвала Владимира Зеленского "освободить страну от собственных амбиций" и неспособности адаптироваться к текущим условиям на поле боя.
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верховная рада, александр сырский
Спецоперация на Украине, Верховная рада, Александр Сырский
09:59 10.10.2024
 
В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot

Безуглая раскритиковала Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения ВС России еще одного комплекса Patriot. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Telegram.
"Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - отметила парламентарий в публикации.
Безуглая уже не раз критиковала руководство ВСУ, включая бывшего главу украинских войск Валерия Залужного. Она уверена, что Сырский только усугубил ситуацию и может покинуть должность с позором. Безуглая призвала Владимира Зеленского "освободить страну от собственных амбиций" и неспособности адаптироваться к текущим условиям на поле боя.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
"Прячется". На Украине потеряли главкома Сырского
28 сентября, 18:46
 
Спецоперация на УкраинеВерховная радаАлександр Сырский
 
 
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