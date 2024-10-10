https://1prime.ru/20241010/syrskiy-852098729.html

В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot

В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot - 10.10.2024, ПРАЙМ

В Раде обрушились на Сырского из-за потери еще одного комплекса Patriot

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения ВС России еще одного комплекса Patriot. Об... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:59+0300

2024-10-10T09:59+0300

2024-10-10T09:59+0300

спецоперация на украине

верховная рада

александр сырский

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского из-за уничтожения ВС России еще одного комплекса Patriot. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Telegram."Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович (Сырский - ред.), я к вам обращаюсь", - отметила парламентарий в публикации.Безуглая уже не раз критиковала руководство ВСУ, включая бывшего главу украинских войск Валерия Залужного. Она уверена, что Сырский только усугубил ситуацию и может покинуть должность с позором. Безуглая призвала Владимира Зеленского "освободить страну от собственных амбиций" и неспособности адаптироваться к текущим условиям на поле боя.

https://1prime.ru/20240928/syrskiy-851845062.html

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верховная рада, александр сырский