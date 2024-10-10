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ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы
ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы - 10.10.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы
Российская армия нанесла удары по контейнеровозу в порту Одессы. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T16:34+0300
2024-10-10T16:34+0300
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ДОНЕЦК, 10 окт - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по контейнеровозу в порту Одессы. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам Лебедева, удар спровоцировал возгорание, пламя от которого поднялось более, чем на 30 метров. Кроме того, в подполье не располагают информацией о том, что могло находиться в овраге."Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - рассказал Лебедев в беседе с изданием.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС России, Одесса
ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы
Лебедев: ВС России нанесли удар по контейнеровозу в порту Одессы
ДОНЕЦК, 10 окт - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по контейнеровозу в порту Одессы. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удар спровоцировал возгорание, пламя от которого поднялось более, чем на 30 метров. Кроме того, в подполье не располагают информацией о том, что могло находиться в овраге.
"Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - рассказал Лебедев в беседе с изданием.