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ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы

ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы - 10.10.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по контейнеровозу в порту Одессы

Российская армия нанесла удары по контейнеровозу в порту Одессы. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:34+0300

2024-10-10T16:34+0300

2024-10-10T16:34+0300

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ДОНЕЦК, 10 окт - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по контейнеровозу в порту Одессы. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам Лебедева, удар спровоцировал возгорание, пламя от которого поднялось более, чем на 30 метров. Кроме того, в подполье не располагают информацией о том, что могло находиться в овраге."Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - рассказал Лебедев в беседе с изданием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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