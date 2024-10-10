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"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ
"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ
Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T07:36+0300
2024-10-10T07:36+0300
2024-10-10T07:40+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О произошедшем он сообщил в социальной сети X."Черный день для Украины", — признал эксперт. Журналист подчеркнул, что этот удар стал особенно тяжелым из-за малочисленности данного вида вооружения.Ранее МО России опубликовало кадры, на которых российская ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинский Patriot недалеко от населенного пункта Пашена. В ходе атаки российские подразделения полностью ликвидировали одну из установок, а также повредили вторую.
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patriot, всу, россия, вс россии, украина
Спецоперация на Украине, Patriot, ВСУ, РОССИЯ, ВС России, УКРАИНА
"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ
Репке: России удалось серьезно повредить один из комплексов Patriot ВСУ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О произошедшем он сообщил в социальной сети X.
"Черный день для Украины", — признал эксперт. Журналист подчеркнул, что этот удар стал особенно тяжелым из-за малочисленности данного вида вооружения.
Ранее МО России опубликовало кадры, на которых российская ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинский Patriot недалеко от населенного пункта Пашена. В ходе атаки российские подразделения полностью ликвидировали одну из установок, а также повредили вторую.
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