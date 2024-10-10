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"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ
"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ
Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T07:36+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О произошедшем он сообщил в социальной сети X."Черный день для Украины", — признал эксперт. Журналист подчеркнул, что этот удар стал особенно тяжелым из-за малочисленности данного вида вооружения.Ранее МО России опубликовало кадры, на которых российская ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинский Patriot недалеко от населенного пункта Пашена. В ходе атаки российские подразделения полностью ликвидировали одну из установок, а также повредили вторую.
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patriot, всу, россия, вс россии, украина
Спецоперация на Украине, Patriot, ВСУ, РОССИЯ, ВС России, УКРАИНА
07:36 10.10.2024 (обновлено: 07:40 10.10.2024)
 
"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ

Репке: России удалось серьезно повредить один из комплексов Patriot ВСУ

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О произошедшем он сообщил в социальной сети X.
"Черный день для Украины", — признал эксперт. Журналист подчеркнул, что этот удар стал особенно тяжелым из-за малочисленности данного вида вооружения.
Ранее МО России опубликовало кадры, на которых российская ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинский Patriot недалеко от населенного пункта Пашена. В ходе атаки российские подразделения полностью ликвидировали одну из установок, а также повредили вторую.
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Спецоперация на УкраинеPatriotВСУРОССИЯВС РоссииУКРАИНА
 
 
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