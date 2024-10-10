https://1prime.ru/20241010/vsu-852095911.html

"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ

"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Черный день". В ФРГ забили тревогу из-за поражения важного объекта ВСУ

Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T07:36+0300

2024-10-10T07:36+0300

2024-10-10T07:40+0300

спецоперация на украине

patriot

всу

россия

вс россии

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли серьезный урон дефицитному зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, рассказал журналист из ФРГ Юлиан Репке. О произошедшем он сообщил в социальной сети X."Черный день для Украины", — признал эксперт. Журналист подчеркнул, что этот удар стал особенно тяжелым из-за малочисленности данного вида вооружения.Ранее МО России опубликовало кадры, на которых российская ракета комплекса "Искандер-М" поражает украинский Patriot недалеко от населенного пункта Пашена. В ходе атаки российские подразделения полностью ликвидировали одну из установок, а также повредили вторую.

https://1prime.ru/20241009/ukraina-852091021.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

patriot, всу, россия, вс россии, украина