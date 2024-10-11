https://1prime.ru/20241011/alaudinov-852138805.html

Алаудинов рассказал, когда закончится специальная военная операция

Алаудинов рассказал, когда закончится специальная военная операция - 11.10.2024, ПРАЙМ

Алаудинов рассказал, когда закончится специальная военная операция

Завершение проводимой Россией на Украине специальной военной операции состоится в текущем году. Такое мнение выразил в интервью "Комсомольской правде" командир... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T23:08+0300

2024-10-11T23:08+0300

2024-10-11T23:08+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Завершение проводимой Россией на Украине специальной военной операции состоится в текущем году. Такое мнение выразил в интервью "Комсомольской правде" командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", — сказал он.Алаудинов добавил, что такому исходу будут способствовать намеченные на ноябрь выборы в США, развитие ситуации на Ближнем Востоке, а таже состояние, в котором сейчас находится Украина. Он также отметил, что слова Владимира Зеленского и лидеров стран Запада о "войне до последнего украинца" уже практически стали реальностью.По словам Алаудинова, далее украинский народ будет уже не в состоянии "поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому".Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Угледара, который являлся последним крупным опорным пунктом украинских войск на Южнодонецком направлении.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что за август и первую неделю сентября ВС РФ освободили почти тысячу квадратных километров территории, при этом ВСУ теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.

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россия, сво, всу, вс рф