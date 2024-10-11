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"Яндекс Драйв" предложил альтернативу автомобильному кредиту

"Яндекс Драйв" предложил альтернативу автомобильному кредиту - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Драйв" предложил альтернативу автомобильному кредиту

Сервис каршеринга "Яндекс Драйв" предложил своим клиентам выкупить автомобили, взятые в долгосрочную аренду. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса изданию... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:48+0300

2024-10-11T08:48+0300

2024-10-11T08:48+0300

яндекс драйв

кредит

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Сервис каршеринга "Яндекс Драйв" предложил своим клиентам выкупить автомобили, взятые в долгосрочную аренду. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса изданию "РБК". Пользователи смогут приобрести автомобиль, который не имеет брендированных надписей. В компании подчеркнули, что при выкупе авто первоначальный взнос не станет обязательным условием, однако погашение кредита будет осуществляться ежемесячно равными частями в течение максимально четырех лет с момента аренды.В период взносов расходы за обслуживание, страховку, а также ремонт машины сервис возьмет на себя. "Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев аренды. Этого времени хватит, чтобы понять все плюсы и минусы выбранной машины", - подчеркнули в пресс-службе. На сегодняшний день для выкупа доступны 650 авто в Москве и Санкт-Петербурге.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс драйв, кредит