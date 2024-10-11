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Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi
Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi - 11.10.2024, ПРАЙМ
Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi
В России доступны к покупке новые импортные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Цены на эти семиместные автомобили начинаются от 2 300 000 и 2 560... | 11.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-11T10:33+0300
россия
авто
mitsubishi
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России доступны к покупке новые импортные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Цены на эти семиместные автомобили начинаются от 2 300 000 и 2 560 000 рублей соответственно, передают "Автоновости дня".В издании отметили, что "частник" из Самары предлагает Xpander за 2 300 000 рублей. Xpander Cross продается за 2 560 000 и 2 595 000 рублей.Из ОАЭ можно заказать кросс-вэн по цене 2 570 000 рублей. Xpander Cross продается за 2 850 000 рублей в Чебоксарах, а обычный же Xpander можно найти в различных городах России, таких как Краснодар, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург, по цене от 2 920 000 до 3 550 000 рублей.В издании заметили, что китайский авто Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок обойдется минимум в 3 200 000 рублей.Все модели Xpander оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., четырехступенчатым автоматом и передним приводом. Они также имеют схожие комплектации, включающие кондиционер, мультимедийную систему, камеру заднего вида и другие опции, заключили в издании.
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россия, авто, mitsubishi
РОССИЯ, Авто, Mitsubishi
10:33 11.10.2024
 
Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi

"Автоновости дня": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi от 2,3 млн руб

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi в автосалоне в Москве
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России доступны к покупке новые импортные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Цены на эти семиместные автомобили начинаются от 2 300 000 и 2 560 000 рублей соответственно, передают "Автоновости дня".
В издании отметили, что "частник" из Самары предлагает Xpander за 2 300 000 рублей. Xpander Cross продается за 2 560 000 и 2 595 000 рублей.
Из ОАЭ можно заказать кросс-вэн по цене 2 570 000 рублей. Xpander Cross продается за 2 850 000 рублей в Чебоксарах, а обычный же Xpander можно найти в различных городах России, таких как Краснодар, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург, по цене от 2 920 000 до 3 550 000 рублей.
В издании заметили, что китайский авто Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок обойдется минимум в 3 200 000 рублей.
Все модели Xpander оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., четырехступенчатым автоматом и передним приводом. Они также имеют схожие комплектации, включающие кондиционер, мультимедийную систему, камеру заднего вида и другие опции, заключили в издании.
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