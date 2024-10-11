https://1prime.ru/20241011/avto-852122319.html

Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi

Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi - 11.10.2024, ПРАЙМ

Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi

В России доступны к покупке новые импортные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Цены на эти семиместные автомобили начинаются от 2 300 000 и 2 560... | 11.10.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

mitsubishi

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России доступны к покупке новые импортные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Цены на эти семиместные автомобили начинаются от 2 300 000 и 2 560 000 рублей соответственно, передают "Автоновости дня".В издании отметили, что "частник" из Самары предлагает Xpander за 2 300 000 рублей. Xpander Cross продается за 2 560 000 и 2 595 000 рублей.Из ОАЭ можно заказать кросс-вэн по цене 2 570 000 рублей. Xpander Cross продается за 2 850 000 рублей в Чебоксарах, а обычный же Xpander можно найти в различных городах России, таких как Краснодар, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург, по цене от 2 920 000 до 3 550 000 рублей.В издании заметили, что китайский авто Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок обойдется минимум в 3 200 000 рублей.Все модели Xpander оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., четырехступенчатым автоматом и передним приводом. Они также имеют схожие комплектации, включающие кондиционер, мультимедийную систему, камеру заднего вида и другие опции, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241002/mitsubishi-851919408.html

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россия, авто, mitsubishi