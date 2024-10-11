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Автоэксперт раскрыл, что грозит китайским машинам зимой
Автоэксперт раскрыл, что грозит китайским машинам зимой - 11.10.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт раскрыл, что грозит китайским машинам зимой
Россияне будут реже сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских авто зимой, рассказал в беседе с изданием "Газете.Ru" директор розничных продаж АГ... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:19+0300
2024-10-11T12:19+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Россияне будут реже сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских авто зимой, рассказал в беседе с изданием "Газете.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров."За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей", — сообщил собеседник газеты.Эксперт также заметил, что у китайских автомобилей все еще могут возникать проблемы в зимний период. Разряд аккумуляторов может происходить из-за нечастых поездок или заправки некачественным топливом, а также из-за неправильно установленных охранных систем, которые могут разряжать аккумуляторы за 2-3 дня простоя.Петров порекомендовал обратить внимание на китайские модели с полным приводом для зимних активных поездок.Ранее СМИ сообщали, что во время эксплуатации китайских машин зимой россияне чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы, двигатели, которые не заводятся в морозы, неправильно работающие стеклоочистители и дефекты покрытия.
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россия, авто, зима
Автоэксперт раскрыл, что грозит китайским машинам зимой
"Авилон": китайские автобренды адаптировали свои машины к русской зиме
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Россияне будут реже сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских авто зимой, рассказал
в беседе с изданием "Газете.Ru" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
"За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей", — сообщил собеседник газеты.
Эксперт также заметил, что у китайских автомобилей все еще могут возникать проблемы в зимний период. Разряд аккумуляторов может происходить из-за нечастых поездок или заправки некачественным топливом, а также из-за неправильно установленных охранных систем, которые могут разряжать аккумуляторы за 2-3 дня простоя.
Петров порекомендовал обратить внимание на китайские модели с полным приводом для зимних активных поездок.
Ранее СМИ сообщали, что во время эксплуатации китайских машин зимой россияне чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы, двигатели, которые не заводятся в морозы, неправильно работающие стеклоочистители и дефекты покрытия.
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