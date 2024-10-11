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"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом
"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет. В III квартале 2024 года в России в данном... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:00+0300
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экономика
россия
авто
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет. В III квартале 2024 года в России в данном сегменте зафиксирована устойчивая тенденция к росту: год к году продажи увеличились на 11,8%, а за квартал – на 19,9%.По данным платформы, в третьем квартале средняя цена премиум-автомобиля с пробегом возрастом до 3 лет составила 7 490 000 рублей, т.е. за квартал она практически не изменилась.Больше всего за квартал в этом сегменте автомобилей было продано автомобилей марки BMW: ее доля составила 32,31%. На втором месте – Mercedes-Benz (23,14%), на третьем – Audi (9,8%). Четвертую и пятую строку заняли Lexus (6,38%) и Zeekr (5,69%). Лидерами по динамике за квартал стали марки Mercedes-Benz и BMW: продажи выросли на 26,8% и 26,7% соответственно. За год наиболее заметно увеличились продажи Zeekr– на 38,4%Среди отдельных моделей лидером стала BMW X5: на нее пришлось 5,36% от всех продаж за квартал. Вторую строку заняла еще одна модель BMW – 5 серия с долей 3,92%. На третьем месте оказался китайский Zeekr 001 с 3,72%, а на четвертом – еще один китайский премиум-автомобиль Voyah Free, получивший долю в 3,62%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz E-класса с долей 3,24%.За квартал наиболее заметно выросли продажи BMW 3 серии – на 43,8%. Лидером же по динамике за год стал Mercedes-Benz G-класс AMG: продажи увеличились в 2,46 раза.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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россия, авто
"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом
"Авито Авто": продажи премиум-автомобилей с пробегом выросли почти на 20%
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет. В III квартале 2024 года в России в данном сегменте зафиксирована устойчивая тенденция к росту: год к году продажи увеличились на 11,8%, а за квартал – на 19,9%.
По данным платформы, в третьем квартале средняя цена премиум-автомобиля с пробегом возрастом до 3 лет составила 7 490 000 рублей, т.е. за квартал она практически не изменилась.
Больше всего за квартал в этом сегменте автомобилей было продано автомобилей марки BMW: ее доля составила 32,31%. На втором месте – Mercedes-Benz (23,14%), на третьем – Audi (9,8%). Четвертую и пятую строку заняли Lexus (6,38%) и Zeekr (5,69%). Лидерами по динамике за квартал стали марки Mercedes-Benz и BMW: продажи выросли на 26,8% и 26,7% соответственно. За год наиболее заметно увеличились продажи Zeekr– на 38,4%
Среди отдельных моделей лидером стала BMW X5: на нее пришлось 5,36% от всех продаж за квартал. Вторую строку заняла еще одна модель BMW – 5 серия с долей 3,92%. На третьем месте оказался китайский Zeekr 001 с 3,72%, а на четвертом – еще один китайский премиум-автомобиль Voyah Free, получивший долю в 3,62%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz E-класса с долей 3,24%.
За квартал наиболее заметно выросли продажи BMW 3 серии – на 43,8%. Лидером же по динамике за год стал Mercedes-Benz G-класс AMG: продажи увеличились в 2,46 раза.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет по доле
Марка
Модель
Доля в продажах за квартал
Средняя цена1, руб.
BMW
X5
5,36%
9 980 000
BMW
5 серия
3,92%
5 759 000
Zeekr
001
3,72%
6 000 000
Voyah
Free
3,62%
4 590 000
Mercedes-Benz
E-класс
3,24%
5 795 000
BMW
X7
3,23%
13 200 000
BMW
X6
3,02%
10 400 000
BMW
3 серия
2,77%
4 265 000
Lexus
RX
2,55%
7 380 000
Mercedes-Benz
G-класс AMG
2,31%
27 500 000