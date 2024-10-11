https://1prime.ru/20241011/avto-852128600.html

"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом

"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Авито Авто" назвал лидеров продаж среди премиум-автомобилей с пробегом

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет. В III квартале 2024 года в России в данном... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T15:00+0300

2024-10-11T15:00+0300

2024-10-11T15:00+0300

экономика

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет. В III квартале 2024 года в России в данном сегменте зафиксирована устойчивая тенденция к росту: год к году продажи увеличились на 11,8%, а за квартал – на 19,9%.По данным платформы, в третьем квартале средняя цена премиум-автомобиля с пробегом возрастом до 3 лет составила 7 490 000 рублей, т.е. за квартал она практически не изменилась.Больше всего за квартал в этом сегменте автомобилей было продано автомобилей марки BMW: ее доля составила 32,31%. На втором месте – Mercedes-Benz (23,14%), на третьем – Audi (9,8%). Четвертую и пятую строку заняли Lexus (6,38%) и Zeekr (5,69%). Лидерами по динамике за квартал стали марки Mercedes-Benz и BMW: продажи выросли на 26,8% и 26,7% соответственно. За год наиболее заметно увеличились продажи Zeekr– на 38,4%Среди отдельных моделей лидером стала BMW X5: на нее пришлось 5,36% от всех продаж за квартал. Вторую строку заняла еще одна модель BMW – 5 серия с долей 3,92%. На третьем месте оказался китайский Zeekr 001 с 3,72%, а на четвертом – еще один китайский премиум-автомобиль Voyah Free, получивший долю в 3,62%. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz E-класса с долей 3,24%.За квартал наиболее заметно выросли продажи BMW 3 серии – на 43,8%. Лидером же по динамике за год стал Mercedes-Benz G-класс AMG: продажи увеличились в 2,46 раза.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто