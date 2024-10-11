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Экс-директор УрФУ приговорен к 9 годам колонии за крупное хищение денег
Экс-директор УрФУ приговорен к 9 годам колонии за крупное хищение денег - 11.10.2024, ПРАЙМ
Экс-директор УрФУ приговорен к 9 годам колонии за крупное хищение денег
Бывший директор института физической культуры Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов приговорен к 9 годам исправительной колонии, а также... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:51+0300
2024-10-11T10:51+0300
2024-10-11T10:51+0300
суд
коррупция
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Бывший директор института физической культуры Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов приговорен к 9 годам исправительной колонии, а также штрафу в размере 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Шурманова задержали еще в 2022 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.В прокуратуре также добавили, что Шурманов использовал свое служебное положение для извлечения собственной выгоды. Так, он намеренно предоставлял ложные документы о тратах Федерации регби Свердловской области, президентом которой он являлся. Так, в начале 2021 года он предоставил в региональный фонд поддержки спорта заявку на получение целевых средств, полученные деньги подсудимый использовал в своих целях.Следствие также подозревает Шурманова в хищении более 12 миллионов рублей, выделенных на подготовку и проведение VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в Екатеринбурге. В результате обвинений экс-директор университета был лишен звания мастера спорта по боксу.
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суд, коррупция, екатеринбург
суд, КОРРУПЦИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Экс-директор УрФУ приговорен к 9 годам колонии за крупное хищение денег
Суд приговорил к 9 годам колонии экс-директора института УрФУ за хищение 15 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – ПРАЙМ. Бывший директор института физической культуры Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов приговорен к 9 годам исправительной колонии, а также штрафу в размере 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Шурманова задержали еще в 2022 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.
В прокуратуре также добавили, что Шурманов использовал свое служебное положение для извлечения собственной выгоды. Так, он намеренно предоставлял ложные документы о тратах Федерации регби Свердловской области, президентом которой он являлся. Так, в начале 2021 года он предоставил в региональный фонд поддержки спорта заявку на получение целевых средств, полученные деньги подсудимый использовал в своих целях.
Следствие также подозревает Шурманова в хищении более 12 миллионов рублей, выделенных на подготовку и проведение VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в Екатеринбурге. В результате обвинений экс-директор университета был лишен звания мастера спорта по боксу.
Путин поручил законодательно закрепить защиту от хищения средств